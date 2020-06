"Początek" podbija zagranicę! "Chcę się nauczyć polskiego, żeby zaśpiewać to w Brazylii"

Utwór "Początek" powstał na potrzeby Męskiego Grania w 2018 roku. Hymn wydarzenia wykonywał Kortez, Dawid Podsiadło oraz Krzysztof Zalewski, który jest jednocześnie autorem kompozycji oraz słów do piosenki. Singiel w 2019 roku otrzymał nagrodę Fryderyka za Piosenkę oraz Teledysk roku.

Męskie Granie: "Początek" podbija zagranicę

Nic dziwnego. Klip został nakręcony w wyjątkowych warunkach, bez żadnych cięć. W opisie wideo czytamy:

" Teledysk do utworu nagrany jest mastershotem, nieprzerwanym żadnym cięciem ani montażem. Na potrzeby klipu, utwór został wykonany na planie na żywo, podczas nagrywania tego konkretnego ujęcia i żadne elementy piosenki nie były dogrywane oddzielnie w studio nagraniowym. "

Utwór szybko stał się hitem lata i do dzisiaj przez wiele osób jest uznawany za najlepszy singiel promujący Męskie Granie w historii imprezy. Potwierdzać to mogą kolejne rekordy bite przez utwór. "Początek" przekroczył już 100 milionów wyświetleń na YouTubie, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Okazuje się, że kawałka słuchają nie tylko Polacy.

Wystarczy zajrzeć do sekcji komentarzy pod klipem. Roi się tam od wpisów słuchaczy zza granicy, którzy przyznają, że uwielbiają Polską muzykę, a w szczególności utwór Zalewskiego:

" Jestem Koreańczykiem. Nie znam polskiego języka, ale naprawdę kocham polską muzykę. Ma własną duszę. Ten utwór brzmi naprawdę dobrze. Kiedy usłyszałem go po raz pierwszy w Polsce, to go nie rozumiałem za dobrze. Teraz to jedna z moich ulubionych polskich kompozycji. Najlepsze życzenia z Litwy. Jestem Anglikiem, ale potrafię docenić ten utwór, jest niesamowity. Pochodzę z Grecji, nie znam polskiego na tyle, żeby rozumieć, o czym jest tekst, ale ta muzyka, głosy są totalnie niesamowite! To jedna z moich ulubionych piosenek! "

Oprócz zachwytów nad kompozycją oraz magią wydobywającą się z gardeł trzech wokalistów, pojawiły się także wpisy, w których fani "Początku" zza granicy deklarują chęć nauki naszego języka. Wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć jego przekaz i móc poprawnie go zaśpiewać w swoich krajach.

" To jedna z najlepszych piosenek jakie dane mi było słyszeć. Chcę się nauczyć polskiego, żeby móc ją śpiewać tutaj - w Brazylii! "