Podopieczny Nergala z "The Voice of Poland" w soundtracku do "Cyberpunk 2077". Posłuchaj utworu "Chippin' In"

Zwycięzca pierwszej edycji "The Voice of Poland" Damian Ukeje pojawił się w soundtracku do "Cyberpunk 2077". Posłuchaj "Chippin' In".

"Cyberpunk 2077" to najbardziej wyczekiwana gra na świecie w ostatnich latach. Pozycja ukazała się pod koniec 2020 i nie schodzi z ust graczy i krytyków. Fani programu "The Voice of Poland" i rockowych głosów powinni zwrócić uwagę na soundtrack do gry.

Damian Ukeje zaśpiewał w utworze do "Cyberpunk 2077"

W jednym z kawałków słyszymy Damiana Ukeje. Wokalista jest zwycięzcą pierwszej edycji programu "The Voice of Poland", która odbyła się w 2011 roku. Jego trenerem był wówczas Adam Nergal Darski. Muzyk wykonał utwór "Chippin’ In", którego możecie posłuchać poniżej:

Muzyk udzielił wywiadu dla Twojego Radia, w którym opowiedział, jak doszło do współpracy z twórcami "Cyberpunka".

Siedziałem sobie w restauracji i zadzwonił do mnie człowiek z CD Projekt Red. Poprosił mnie o pomoc przy piosence promującej ich nową grę. Nie mógł wtedy jeszcze podać tytułu, ale domyślałem się, że chodzi o "Cyberpunk".

Jak się okazało, udział w projekcie muzyka nieco się rozszerzył: