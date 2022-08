Podręcznik do "Historii i teraźniejszości" krytykuje punk, ale komplementuje Riverside. Lider grupy odpowiedział

W nowym podręczniku do przedmiotu "historia i teraźniejszość" autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego pojawiają się bardzo interesujące informacje o muzyce rockowej i jej pochodnych.

Punk i rock symfoniczny w podręczniku do Historii i teraźniejszości

Podręcznik "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników" może być jedną z najchętniej kupowanych i czytanych publikacji 2022 roku. Nie tylko dlatego, że będą się w nią chcieli zaopatrzyć pilni uczniowie szkół średnich (to w końcu nowy przedmiot), ale też dlatego, że jej treść wzbudza żywą publiczną dyskusję - nawet wśród tych, którzy liceum dawno już skończyli.

Wśród kontrowersyjnych fragmentów podręcznika znalazł się zapis, że "Ateiści są ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga". Oprócz tego zapładnianie za pomocą in vitro zostało określone w książce "hodowlą", a podręcznik pyta również: "Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". Kontrowersji nie jest to jednak koniec - w książce pojawia się określenie "murzyn", które chociaż wciąż jest przedmiotem sporów językoznawców, to przez wiele osób jest uznawane zwyczajnie za obraźliwe.

W podręczniku do "HiT" znalazło się również miejsce dla dyskusji na temat rozwoju kultury - w tym i muzyki. W podrozdziale "Przemiany kulturowe" dowiadujemy się między innymi, że muzyka punkowa była prymitywna i wulgarna, a wizerunek punków "dziwaczny".

Na tym się jednak wywód o pochodnych rocka nie kończy, ponieważ chwilę później czytamy o "dużo ambitniejszym" rocku symfonicznym - tutaj skomplementowane zostały zwłaszcza zespoły: Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Mike Oldfield, Budka Suflera, SBB, Exodus, Skaldowie oraz Riverside.

Sytuację skomentował lider Riverside, Mariusz Duda. Ten napisał:

W czasach propagandy, fake newsów i faktów alternatywnych nic mnie już nie dziwi. Nawet nowa znajomość dekad polskiej muzyki. Ale jest to też w jakiś sposób spójne, bo i adekwatne do całej treści merytorycznej tego dzieła. Liczę tylko na świadomość czytelników, że King Crimson i Exodus (A NAWET SKALDOWIE) nie mieli z tym wydawnictwem nic wspólnego.

Autorem tego podręcznika jest profesor Wojciech Roszkowski, historyk i nauczyciel akademicki, który w przeszłości był europosłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Publikacja została zatwierdzona oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wkrótce zacznie obowiązywać w szkolnym programie.