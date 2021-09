Wejherowski zespół Spirit in the forest gra covery Depeche Mode od 1,5 roku. To grupa przyjaciół, których połączyła miłość do muzyki brytyjskiego zespołu i poprzez swoje covery chce pokazywać piękno twórczości Depeche Mode. Zespół nagrał swoją wersję "Strangelove", do którego powstał teledysk z Katarzyną Figurą. Jak brzmi ten cover?

Polacy nagrali cover "Strangelove" Depeche Mode. W klipie zagrała Katarzyna Figura [WIDEO]

Damian Podbielski z zespołu Spirit in the forest zdradził, jak doszło do współpracy ze słynną aktorką:

Udało nam się skontaktować z Katarzyną Figurą i zaaranżować spotkanie, podczas którego przedstawiliśmy nasz pomysł na klip. Pani Katarzynie bardzo spodobała się nasza wizja teledysku i zgodziła się z nami współpracować.

Wideo wejcherowskiego zespołu nawiązuje do oryginalnego, czarno-białego klipu, który został wyreżyserowany przez długoletniego współpracownika Depeche Mode, Antona Corbijna. Zobaczcie, jak prezentuje się cover w wykonaniu polskich muzyków:

Oglądaj

Polski zespół nie bez powodu wybrał akurat ten utwór z repertuaru Depeche Mode. Jak wyjaśnia Damian Podbielski:

Wybraliśmy utwór "Strangelove" bo jest to piosenka o miłości i namiętności. Katarzyna Figura jest piękną i namiętną kobietą – symbolem lat 80 i 90., która oddaje to swoją grą. Pani Katarzyna posiada również charakterystyczny głos i śpiewa pewne frazy w naszym coverze w refrenach.

Obecnie zespół Spirit in the forest ćwiczy materiał na koncerty, które planowo mają się odbyć w sezonie letnim w 2022 roku.