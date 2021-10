Polacy słuchają coraz więcej muzyki. Badania wykazały, który gatunek jest najpopularniejszy

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI), reprezentująca światowy przemysł muzyczny, opublikowała raport Engaging with Music 2021, który prezentuje badanie dotyczące zachowań i preferencji 43 tys. fanów muzyki w 21 krajach na całym świecie, w tym w Polsce – to największe tego typu badanie. Ile czasu spędzamy na słuchanie muzyki? Który gatunek muzyczny jest najpopularniejszy w Polsce?

Dane raportu Engaging with Music 2021 są oparte na badaniu przeprowadzonym w czerwcu i lipcu 2021 roku w 21 krajach, którego wyniki reprezentują opinie 43 tysięcy respondentów w grupie wiekowej 16-64 lat. Dzięki tym badaniom wiemy już, że średni czas spędzony na słuchaniu muzyki tygodniowo w Polsce wynosi 22,8 godzin ( w 2019 roku wynik wynosił 21,8 godzin).

Stale rośnie aktywność użytkowników serwisów streamingowych audio – szczególnie opartych na subskrypcjach abonamentowych. Czas spędzany na słuchaniu muzyki w płatnych serwisach streamingowych wzrósł, w porównaniu do 2019 roku, aż o 233%.

Z raportu wynika również, że muzyka w ogromnym stopniu poprawia samopoczucie, zapewniając wielu osobom – szczególnie młodym ludziom – relaks i ukojenie w trudnych czasach. 84% respondentów z Polski przyznało, że muzyka dawała im radość w czasie pandemii. Jeżeli zaś chodzi o formy kontaktu z muzyką, to w naszym kraju najpopularniejsze jest radio (25 %). Okazuje się, że 79% konsumentów słucha radia głównie dla muzyki.

68% czasu spędzonego w aplikacjach krótkich materiałów wideo użytkownicy poświęcają na oglądanie filmów z muzyką w tle, takich jak lip sync (poruszanie ustami do piosenki w tle) czy wyzwania taneczne. 36% (co trzecia osoba) przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej raz obejrzało muzyczną strumieniową relację na żywo, taką jak koncert.

Jakie są najpopularniejsze gatunki muzyczne w Polsce? Na 1. pozycji uplasowała się muzyka pop, srebro należy do brzmień z lat 90., zaś 3. miejsce zajęła muzyka z lat 80. Rock pojawił się poza podium, na 4. miejscu.

Dostępność nielicencjonowanej muzyki pozostaje problemem dla muzycznego ekosystemu. 38% osób słucha lub pozyskuje muzykę w nielegalny sposób, z nielicencjonowanych źródeł.

Frances Moore, dyrektor generalna IFPI, powiedziała:

Raport Engaging with Music 2021 mówi o tym, jak słuchacze na całym świecie łączą się z artystami i muzyką, którą kochają, korzystając z wcześniej niewyobrażalnych możliwości: krótkich form wideo, strumieniowych relacji na żywo i nowych rozwiązań w grach komputerowych. A wszystko to dzięki miłości ludzi do muzyki.