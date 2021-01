Polak zagrał dyskografię Korna w 10 minut. Opowiedział nam, skąd taki pomysł [WIDEO]

Szymon Walak jest muzykiem i fanem ciężkich brzmień. Aby dzielić się z innymi swoją pasją, założył na YouTubie kanał, na którym publikuje covery metalowych gigantów. Znajdziemy tam jego interpretacje hitów Rammstein, Slipknot, Godsmack czy Sepultury.

Jednak młody artysta nie ukrywa, że szczególnym sentymentem darzy grupę Korn. Zapytany o to, dlaczego właśnie ten zespół jest dla niego największą inspiracją, odpowiedział nam:

Szymon szczegółowo opisał, za co ceni poszczególnych członków formacji i podkreślił, jak wiele zawdzięcza kapeli:

Munky i Head zainspirowali mnie do tego, aby pierwszy raz w życiu sięgnąć po gitarę elektryczną. Jonathan Davis swoimi tekstami zawsze potrafił dotrzeć do źródła moich problemów. Dodatkowo ukończyłem szkołę muzyczną I stopnia na instrumentach perkusyjnych i to właśnie Ray Luzier był dla mnie największą motywacją do tego, aby z dnia na dzień ćwiczyć i stawać się coraz lepszym.