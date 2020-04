Pol'and'Rock 2020 odwołany zanim ogłoszono hit line-upu. Kto miał zagrać w Kostrzynie nad Odrą?

Festiwale muzyczne i wszystkie imprezy masowe niemal na całym świecie zostały odwołane lub przełożone. Jak mówią eksperci, koronawirus najłatwiej rozprzestrzenia się w tłumie, gdzie trudno zachować bezpieczne odległości, nie rozmawiać ze znajomymi czy wytrzymać w maseczkach oraz pamiętać o dezynfekowaniu rąk. Aktualnie zatrzymanie choroby jest dla władz priorytetem. Wszystko wskazuje na to, że w związku z zagrożeniami koncerty mogą nie odbyć się jeszcze nawet przez rok.

Pol'and'Rock 2020 odwołany. Kto miał zagrać w Kostrzynie?

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival zwlekali ze smutnymi wiadomościami najdłużej. Kiedy reszta letnich imprez takich jak Mystic czy Orange Warsaw Festival przeniosła wydarzenia na przyszły rok, ekipa Jurka Owsiaka miała jeszcze nadzieję, że sytuacja się polepszy. Niestety, podobnie jak w reszcie przypadków, imprezę pokonała pandemia koronawirusa i trzeba było ją odwołać.

W Kostrzynie nad Odrą co roku spotykają się fani różnej muzyki. Chociaż zwykle na festiwalowych scenach przeważa rock i metal, to w tym roku line-up zapowiadał się naprawdę imponująco dla fanów mocniejszych brzmień. Podczas imprezy mieli zagrać punkowcy z The Exploited, metalowy zespół Death Angel, Jinjer, Static-X, Dropkick Murphys czy While She Sleeps. Jednak prawdziwej gwiazdy Najpiękniejszego Festiwalu Świata nie zdążono jeszcze ogłosić.

Organizatorzy Pol'and'Rocka trzymali prawdziwego asa w rękawie. Jurek Owsiak zdradził w audycji Zaraz Będzie Ciemno na antenie Antyradia, że na Dużej Scenie imprezy 1 sierpnia miał zagrać Limp Bizkit. Jednak jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gwiazda nu metalu pojawi się w Kostrzynie nad Odrą za rok - podobnie jak reszta kapel umieszczonych w line-upie. Niestety od Pol'and'Rocka 2021 dzielą nas długie miesiące, które mogą pokrzyżować plany zarówno muzykom jak i organizatorom. Trzymamy kciuki!