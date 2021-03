Pol'and'Rock Festival 2021 się odbędzie? Jurek Owsiak odpowiada na nurtujące pytanie

Po roku pozbawionym regularnych koncertów ma się wrażenie, że czasy skakania pod sceną to prehistoria. Wizja kolejnego lata bez festiwali muzycznych również nie napawa optymizmem. Jednak nadzieja, że spotkamy się na kilku koncertach za kilka miesięcy, jeszcze nie gaśnie. Organizatorzy niektórych imprez nadal pracują nad swoimi wydarzeniami.

Pol'and'Rock Festival 2021: Impreza ma szansę się odbyć?

Wśród nich znalazł się między innymi Pol'and'Rock Festival, jedno z największych muzycznych wydarzeń, które odbywa się w Polsce już niemal od 30 lat. Jurek Owsiak co tydzień przekazuje kolejne informacje dotyczące wydarzenia, ale fani Najpiękniejszego Festiwalu Świata mają tylko jedno pytanie. Czy impreza naprawdę się odbędzie?

Jurek Owsiak postanowił zabrać głos w sprawie i rozwiać wątpliwości.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu dyrygenta Najpiękniejszego Festiwalu Świata:

Wielu z Was pyta, więc odpowiadamy. Tak, w pełni sił przygotowujemy się do 27. edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli Pol'and'Rock Festival. Tak jak w ubiegłym roku, nawet na 5 minut nie zwalniamy, a nawet jeszcze bardziej, nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem, przygotowujemy się do 3 dni bycia razem z Wami.

Jurek podkreślił również, że prawie wszystkie zespoły potwierdziły już swoją obecność na imprezie:

Wszystkie zespoły, które miały przyjechać do Polski ze świata, oprócz gości z Australii King Gizzard and the Lizard Wizard potwierdziły swoją obecność. Wszystkie polskie zespoły także zrobiły to samo. To samo dotyczy kapel, które zgłosiły się na Eliminacje i które wytypowaliśmy do przesłuchań. Z nich wyłonimy laureatów, których zaprosimy na Festiwal. Takie przesłuchania na żywo zrobimy w tym roku, mamy już miejsce i potwierdzenie, że będziemy mogli wysłuchać tam przez 3 dni wszystkich wcześniej nominowanych do takiego spotkania.

Jednocześnie zaznaczył, że plany festiwalu respektują panujące przepisy:

Nasze plany opieramy na realnych przepisach, możliwościach i rozsądnych decyzjach, które możemy podejmować i wprowadzać w czyn w czasach pandemii. Coraz częściej w Polsce i nie tylko w Polsce odbywają się imprezy muzyczne, w czasie których publiczność jest zdyscyplinowana, wspólnie z organizatorem współtworzy takie przedsięwzięcie i przestrzega wszystkich zasad, chociażby przebywania na wytyczonych przestrzeniach. Na tym opieramy nasze całe planowanie festiwalowe. Przez 26 lat stworzyliśmy niezwykłą, myślę, że jedyną taką publiczność, która gotowa jest przyjąć wszelkie wyzwania i pomysły na zorganizowanie Pol’and’Rock. Rozmawiamy z artystami, którzy w pełni rozumieją naszą filozofię, akceptują ją, a nawet powiem więcej, są zaszczyceni, że biorą w tym wydarzeniu udział tworząc razem z nami jedyne takie braterskie spotkanie.

Organizacja tak dużego festiwalu w warunkach, które zgotowała nam wszystkim pandemia to ogromne wyzwanie. Jednak Jurkowi i jego ekipie udało się sprawnie przeprowadzić w bezpieczny i rozsądny sposób 29. Finał WOŚP, dlaczego miałoby się nie udać z Pol'and'Rockiem?

Przed nami ogromna logistyka, ale nawet to najtrudniejsze wyzwanie jest do zrealizowania w dzisiejszej sytuacji pandemicznej. Nasze scenariusze ciągle dostosowujemy do aktualnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie. Coraz większa ilość szczepień oraz zaakceptowanie wszystkich zasad, które mają nas chronić przed pandemią wielu z nas bardzo zdyscyplinowało i uczyniło odpowiedzialnymi za siebie, innych, a co za tym idzie stworzyło potężną grupę ludzi, która chcąc zrealizować Festiwal podda się wszelkim restrykcjom, jakie będą związane z jego bezpieczną organizacją.