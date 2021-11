Policja wszczęła śledztwo ws. wokalistki, która oddała mocz na fana podczas koncertu

Policja wszczęła śledztwo ws. wokalistki, która odlała się na fana

Do kuriozalnego incydentu doszło podczas niedawnego koncertu Brass Against w ramach festiwalu Welcome to Rockville. Z relacji Metal Injection wynika, że wokalistka grupy Sophie Urista przez praktycznie cały wieczór powtarzała, że bardzo potrzebuje pójść do toalety. W końcu na scenie pojawił się fan, który jej w tym pomógł.

W sieci pojawiły się nagrania z występu - zespół grał przebój "Wake Up" z repertuaru Rage Against The Machine, a w pewnym momencie stojący obok mężczyzna położył się na środku sceny. Chwilę później Urista zdjęła spodnie i zaczęła oddawać na niego mocz.

Sophie Urista skomentowała w końcu sprawę, twierdząc, że nie jest "szokującą artystką" i przeprosiła za swoje zachowanie:

Chcę powiedzieć tylko kilka słów na temat koncertu w Daytonie. Zawsze starałam się przekraczać granice w muzyce i na scenie. Tej nocy posunęłam się za daleko. Kocham moją rodzinę, zespół i fanów. Wiem też, że sporo osób było przerażonych moim zachowaniem. Chciałam tylko powiedzieć, że nie miałam takiego celu. Nie jestem szokującą artystką. Dla mnie zawsze muzyka jest najważniejsza i dziękuję wam za wsparcie i miłość.

Sprawą zajęła się również policja - jak podaje News-Journal, na Florydzie "publiczne eksponowanie swoich organów seksualnych jest karalne". Jeżeli sprawa wpłynie do sądu, to Urista może otrzymać nawet karę w wysokości roku w areszcie lub mandat do 1000 dolarów.