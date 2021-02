Internetowe, taneczne wyzwania to fajny sposób na ocieplenie swojego wizerunku i promocja dobrego humoru w czasach pandemii, gdy większość z nas ma sporo powodów do zmartwień. Niemieccy policjanci, medycy i strażacy postanowili wziąć udział w akcji Jerusalema Challenge i zatańczyli pod utwór południowoafrykańskiego muzyka Master KG. Nagranie miało wywołać uśmiech u internautów i rzeczywiście tak się stało, ale przy okazji wytwórnia wydająca artystę zażądała zapłaty za wykorzystanie utworu.

Policjanci i medycy wzięli udział w internetowym challenge'u. Wytwórnia muzyczna wystawiła im rachunek

Nazwa wyzwania pochodzi oczywiście od piosenki Master KG. Funkcjonariusze policji, strażacy oraz służba zdrowia nagrała filmik ze swoimi wygibasami do tej piosenki. Chyba nikt się nie spodziewał, że w tej sprawie odezwie się wytwórnia Warner, która stwierdziła, że za komercyjne wykorzystanie utworu w celu promocji należy się zapłata. Jak podaje serwis focus.de, ministerstwo spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii uiściło opłatę licencyjną.

Oglądaj

Warner Music Groupe Germany wyznał, że niektóre organizacje same zgłaszały się do wytwórni w celu ustalenia zapłaty za licencję. Jednak adwokat Frank Hannig w rozmowie z focus.de stwierdził, że narzucanie takich opłat dla małych brygad straży to olbrzymi koszt i "szalony pomysł". Jednak prawo trzeba przestrzegać i należy sprawdzać, na jakich zasadach można wykorzystywać dany utwór.