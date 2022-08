Polka przeszła do finału amerykańskiego Mam Talent! Kiedy zobaczymy finałowy odcinek z udziałem Sary James?

Polska wokalistka po raz kolejny oczarowała amerykańską publiczność i głosami telewidzów zakwalifikowała się do ścisłego finału jednego z największych talent show na świecie - amerykańskiej edycji Mam Talent! Mowa oczywiście o młodziutkiej Sarze James, która już wcześniej wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci.

Polka przeszła do finału amerykańskiego Mam Talent! Kiedy zobaczymy finałowy odcinek?

Pod koniec maja, gdy Sara James poinformowała na swoich mediach społecznościowych o udziale w castingach do amerykańskiego Mam Talent, każdy z niecierpliwością czekał na to, co Polka pokaże publiczności zza oceanu. Fani oczekiwali, że młodziutkiej gwieździe uda się osiągnąć kolejny sukces na miarę tych, które ma już na swoim koncie w Europie.

Pierwszy występ Sary w amerykańskim show okazał się tak dobry, że został nagrodzony Złotym Przyciskiem przez uznanego za najsurowszego z jurorów, Simona Cowella, a swoją aprobatę wyraziła poprzez media społecznościowe nawet sama Billie Eilish. Półfinałowe show Sary James na tyle spodobało się jurorom, że jednogłośnie okrzyknęli Polkę wschodzącą gwiazdą i nie kryli swojego zachwytu nad talentem młodziutkiej artystki.

Tego samego zdania była zgromadzona przed telewizorami publiczność, która zadecydowała o tym, że to właśnie Sarę James zobaczymy już 13 września w wielkim finale America’s Got Talent - nastolatka będzie rywalizować z iluzjonistą z Francji, Nicolasem Ribsem. Jest to największy sukces reprezentanta Polski w amerykańskiej edycji programu, a być może okaże się być jeszcze większy, bowiem Sara James ma realne szanse na to by zwyciężyć w finale.