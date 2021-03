Polka zaprojektowała kostiumy do klipu Rammstein! Oto zdjęcia zza kulis kręcenia teledysku

Singiel "Deutschland" z ostatniego albumu Rammstein został zrealizowany 28 marca 2019 roku. Od tamtego wyczekiwanego przez fanów formacji momentu minęły niedawno 2 lata. Klip do utworu wywołał kontrowersje jeszcze zanim trafił do sieci w całości.

Dorota Budna zaprojektowała kostiumy do klipu "Deutschland" Rammstein

Teledysk przywołuje przekrój historii Niemiec i zahacza zarówno o średniowiecze, jak i bardziej współczesne czasy. Wśród scen w klipie pojawiła się też taka, w której członkowie Rammstein w charakterystycznych pasiakach grali ofiary Holocaustu. To właśnie te fragmenty były najczęściej komentowane i krytykowane po premierze produkcjo. Z kolei w tekście piosenki słyszymy nawiązania do hymnu rodzinnego kraju Tilla i spółki.

Twórcy przyłożyli się do nagrania klipu, który jest dopięty na ostatni guzik. I to dosłownie - scenografia, efekty specjalne i kostiumy - wszystko robi wrażenie. W drugą rocznicę premiery "Deutschland" na belgijskim fanpage'u kierowanym do tamtejszych fanów formacji pojawiły się zdjęcia zza kulis kręcenia wyjątkowego obrazu.

Opis fotografii odsyła nas do Instagrama polskiej projektantki, która przyczyniła się do sukcesu teledysku oraz sprawiła, że sceny dzięki jej ubraniom zyskały na autentyczności. Dorota Budna, bo o niej mowa, swoje prace publikuje między innymi na Instagramie, którego możecie sprawdzić poniżej: