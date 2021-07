Półnagi muzyk grał za głośno na gitarze. W końcu aresztowała go policja

Rock 'n' roll ain't noise pollution! Z takiego założenia wychodził australijski gitarzysta, który spędzał wolny czas grając roznegliżowany na swoim instrumencie. Niestety, nie podobało się to jego sąsiadom.

Policja aresztowała półnagiego gitarzystę, który zakłócał spokój swoim sąsiadom

Do kuriozalnej sytuacji doszło w południowej Australii, gdzie półnagi, całkiem nieźle imitujący Slasha muzyk został aresztowany przez lokalną policję na swoim własnym podjeździe. Według relacji portalu NCA NewsWire, kilkukrotnie został poproszony o zaprzestania zakłócania spokoju, a gdy prośby i groźby nie pomagały, na miejscu musieli się pojawić funkcjonariusze prawa.

Muzyk noszący pseudonim Subblet Hammer/Subb został aresztowany 13 czerwca, zaledwie kilka dni po tym, gdy został ukarany grzywną i zakazem "występowania" przez 72 godziny. Jak nietrudno się domyślić, recydywista miał w poważaniu zasady.

Jak podaje Subb, policja dość często odwiedzała jego "występy". Stwierdził nawet, że niektórzy funkcjonariusze komplementowali jego umiejętności grania na gitarze, a część z nich zaczęła go odwiedzać jako "fani", a nie policjanci. Z relacji NCA Newswire wynika, że Hammer gra na gitarze od 8. roku życia, a jego występy dla sąsiadów zaczęły się rok temu. Według samego muzyka, "sąsiedzi byli szczęśliwi z powodu występów", a nawet go "wspierali".

Muzyk stworzył nawet petycję na portalu change.org o nazwie "Rock 'n' Roll vs the Police", w której prosi o "wymierzenie sprawiedliwości", twierdząc, że to policja się na niego uwzięła:

Niewinny członek naszej społeczności został bezprawnie aresztowany przy użyciu nadmiernej siły fizycznej, wrzucony do celi i trzymany tam przez 3 doby. Był traktowany jak niebezpieczny kryminalista. Wszystko dlatego, że otrzymano zgłoszenie o zakłócanie spokoju. Sav Caruso, podziwiany członek społeczności w Salisbury uwielbia się popisywać swoimi niezwykłymi umiejętnościami gry na gitarze, instrumencie, na którym gra od ponad 20 lat. Jak każdy poważny muzyk, Caruso spędza niezliczoną ilość godzin na doskonalenie swoich umiejętności i dzielenie się swoimi przeżyciami poprzez rock'n'rollowe piosenki. W końcu udało mu się napisać solowy album z 8 utworami, którymi chętnie dzielił się ze swoimi sąsiadami, grając darmowe koncerty na swoim podjeździe co tydzień w niedzielę o 15.

Lokalna policja potwierdziła w rozmowie z NCA, że Caruso został aresztowany tego dnia, ponieważ podobno nie przestrzegał zasad "ochrony przyrody", które zostały na niego naniesione przez sąd (chodzi głownie o głośną muzykę, która może zaburzać naturalny rozwój okolicznej przyrody).