Z powodu pandemii koronawirusa, nadchodząca, 18. edycja Gitarowego Rekordu odbędzie się w całości w wersji online już 1 maja. Jak co roku, gitarzyści będą tworzyć Największą Gitarową Orkiestrę Świata, jednak tym razem "Hey Joe" oraz inne gitarowe hity grać będą w swoich domach, na balkonach, ogródkach, przy otwartych oknach lub w fotelach przed ekranem komputera. Muzycy podziękują pracownikom służby zdrowia na całym świecie, grając wspólnie "W życiu piękne są tylko chwile". Przebój zespołu Dżem zaśpiewa Sebastian Riedel.

Polscy gitarzyści zagrają dla służby zdrowia podczas Gitarowego Rekordu Świata

Największa Gitarowa Orkiestra Świata podziękuje służbie zdrowia za poświęcenie dla ratowania życia w czasie epidemii. Leszek Cichoński, pomysłodawca Rekordu, tak wypowiedział się na temat akcji:

" To refleksyjna i nostalgiczna piosenka, a jej refren świetnie oddaje piękno tej chwili, kiedy gramy razem. Wykonamy również utwór Budki Suflera z pięknym refrenem „A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój” – wszyscy czekamy, aż przyjdzie ten jasny dzień po mrocznej nocy epidemii, z która teraz się zmagamy. Myślę, że wykonanie tycz utworów będzie dla wszystkich dużym przeżyciem. "

Aby zagrać "W życiu piękne są tylko chwile", wystarczy znajomość akordów: G/e/D/e/a. Instruktaż, jak grać znajduje się na oficjalnej stronie imprezy.

Podczas Gitarowego Rekordu Świata online zabrzmią m.in. największe hity Jimiego Hendriksa i Carlosa Santany. Artyści oddadzą również hołd Romualdowi Lipce, współzałożycielowi Budki Suflera. Muzyczne pożegnanie uświetnią członkowie zespołu – Tomasz Zeliszewski i Mietek Jurecki, zaśpiewa Bart Sosnowski.

Gitarowy Rekord Guinessa online 2020 - jak dołączyć?

Jeżeli chcecie dołączyć do akcji, wcale nie musicie być profesjonalnymi muzykami. Wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do zagrania utworu "Hey Joe' Jimiego Hendrixa. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje gitar, a także inne instrumenty strunowe – ukulele, mandoliny, banjo i bałałajki. 1 maja należy wysłać maila ze zgłoszeniem na adres gramy@heyjoe.pl. Karty uczestnictwa są do pobrania na oficjalnej stronie festiwalu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu Gitarzysty.

Transmisja z Wrocławia rozpocznie się o godz. 12:00 i będzie prowadzona na stronie heyjoe.pl oraz na oficjalnych profilach Rekordu na Facebooku i YouTube. O godz. 14:00 i 15:00 obędą się próby generalne wspólnego grania „Hey Joe”. Próba pobicia rekordu świata ruszy o godz. 16:00