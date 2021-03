Takie covery lubimy! W dzisiejszych, pandemicznych czasach każdy powód do uśmiechu jest dobry. Do podobnego wniosku doszedł również Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który postanowił nagrać przeróbkę znanego hitu zmieniając tekst na potrzeby naszych czasów. Jak im wyszło?

Polscy medycy nagrali pandemiczną parodię "Uptown Funk" Marka Ronsona. "Medics' funk" stanie się hitem internetu?

Pamiętacie kawałek "Uptown Funk", który wybrzmiewał z każdego możliwego miejsca w 2014 roku? Tak wiemy, że to nie rock, ani metal, ale ten hit Marka Ronsona i Bruno Marsa zna chyba każdy. Studenci medycyny i młodzi lekarze, który należą do Chóru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wzięli na warsztat ten właśnie radiowy przebój i stworzyli jego parodię. Do "Medics' funk" powstał nowy tekst dostosowany do naszych pandemicznych czasów.

Posłuchajcie zatem, jak brzmi pandemiczna wersja "Uptown Funk":

Oglądaj

Jak wyjaśnia Katarzyna Zielińska z chóru:

Chcieliśmy w obecnym, niełatwym czasie, przekazać naszym przyjaciołom-medykom oraz wszystkim pacjentom trochę pozytywnej energii.

Wielu medyków, strażaków i policjantów chętnie nagrywa covery oraz bierze udział w challenge'ach, żeby ocieplić swój wizerunek oraz dodać nieco otuchy w trudnym dla wszystkich czasie.