"Polska Whitney Houston" wygrała The Voice Kids. Ma tylko 12 lat! [WIDEO]

12-latka zaśpiewała w finale The Voice Kids 4 utwór Whitney Houston. Ten cover zapewnił jej zwycięstwo.

17 kwietnia 2021 odbył się finał programu The Voice Kids, w którym zobaczyliśmy Sarę Egwu James, Tatianę Kopalę oraz Olka Klembalskiego. Zwyciężyła Sara, która od początku programu była faworytką i porównano ją do Whitney Houston. W finałowym odcinku wykonała utworu właśnie tej wokalistki i przypieczętowała tym swoją wygraną.

12-letnia Sara była w drużynie Tomson i Barona. W finale zaśpiewała m.in. utwór Houston "The Greatest Love of All" i oczarowała widzów oraz jurorów swoim wykonaniem:

Posłuchajcie również, jak dziewczyna wykonała utwór "Czas nas uczy pokory" oraz "My hometown" z filmu „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”:

12-letnia Sara szkoli swoje muzyczne umiejętności w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach oraz w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK. Główną wygraną w programie jest kontrakt płytowy, czekamy zatem z niecierpliwością na piosenki Sary, bo zapowiada się nam młoda, ciekawa gwiazda na polskiej scenie muzycznej.