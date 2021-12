Polska reprezentantka zajęła 2. miejsce na Eurowizji Junior 2021. Zobacz występ Sary James [WIDEO]

Sara James zajęła 2. miejsce w 19. edycji konkursu Eurowizji Junior w Paryżu. Wokalistka reprezentowała Polskę z utworem "Somebody''. Po podsumowaniu głosów jury i widzów z Europy, wokalistka zdobyła 218 punktów. Polskę wyprzedziła wyłącznie Armenia, która mogła liczyć na 224 punkty. Podium zamknęła reprezentacja Francji.

Eurowizja Junior 2021: Polska reprezentantka zajęła 2. miejsce [WIDEO]

O wyborze polskiego reprezentanta na Eurowizji Junior zdecydowało jury specjalnego wydania „Szansy na sukces” oraz telewidzowie. Autorami piosenki "Somebody'' są m.in. Patryk Kumór i Dominik Buczkowski, którzy napisali utwory „Anyone I Want To Be” oraz „Superhero” – to właśnie z tymi singlami Roksana Węgiel i Viki Gabor triumfowały na Eurowizji Junior w 2018 i 2019 roku.

Zobaczcie występ Sary James z Eurowizji Junior w Paryżu:

Oglądaj

Obejrzyjcie również oficjalny teledysk do piosenki ''Somebody'':