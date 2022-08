Polska wokalistka Clödie nagrała cover "Mój jest ten kawałek podłogi". Jak brzmi babska wersja hitu?

Klaudia "Clödie" Trzepizur pojawiła się w The Voice of Poland w drużynie Tomsona i Barona i narobiła szumu w sieci z coverem piosenki "Zombie". Teraz wokalistka podzieliła się swoją interpretacją hitu "Mój jest ten kawałek podłogi" z repertuaru grupy Mr. Zoob. Jak brzmi ostra, "kobieca" wersja tego przeboju?

"Mój jest ten kawałek podłogi" to piosenka, którą zna każdy. Clödie postanowiła zinterpretować na nowo ten przebój i tak opowiedziała o tym coverze:

W muzyce piękne jest to że możemy wyrażać siebie, mówić co czujemy i interpretować słowa po swojemu. Przesłaniem mówiącym o tym, że to my kształtujemy własne życie poprzez podejmowanie różnych decyzji i wyborów, nikt nie powinien mówić nam jak mamy postępować i jak kierować własnym życiem. Niestety często jest tak, że ludzie wiedzą lepiej szczególnie w internecie np. co powinieneś robić, jakie decyzje podejmować. Nie wchodźmy sobie w drogę i nie mówmy ludziom jak mają żyć. Bądź sobą i żyj zgodnie ze swoimi przekonaniami bo twój jest ten kawałek podłogi.