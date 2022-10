Jeżeli planowaliście kupić bilety na koncert tego wokalisty, to musicie obejść się smakiem.

To pierwszy polski artysta, który sam wyprzedał koncert na największym obiekcie w Polsce - PGE Narodowym. Jak twierdzą fani, wejściówki na występ zniknęły zaledwie w 2 minuty - w sumie sprzedano 80 tysięcy biletów. Co ciekawe, w porównaniu do innych popularnych polskich twórców, ceny wejściówek nie były wygórowane.

Polski artysta wyprzedał koncert na PGE Narodowym w 2 minuty. To pierwsza taka sytuacja w historii

Dawid Podsiadło wydał swój najnowszy album "Lata Dwudzieste" i ogłosił koncert na PGE Narodowym, który odbędzie się 26 sierpnia 2023. Sprzedaż biletów ruszyła 24 października 2022 i jak twierdzą fani, w zaledwie 2 minuty zniknęły wszystkie wejściówki. W sumie przygotowano 80 tysięcy biletów. Najtańsze kosztowały 119 złotych, za miejsce na płycie fani zapłacili 199 złotych, zaś bilet VIP kosztował 599 złotych.

Dla porównania najtańsze bilety na Sanah, jedną z najpopularniejszych obecnie polskich wokalistek, kosztowały 359 złotych. Eventim Polska wyjaśnił, że cena jest adekwatna do całego przedsięwzięcia - wokalistce będzie towarzyszyć 30-osobowy chór oraz 50-osobowa orkiestra.

3 lata temu Dawid Podsiadło razem z Taco Hemingwayem zagrali wyprzedany koncert na PGE Narodowym - wówczas sprzedano 60 tysięcy biletów. Natomiast w październiku 2021 raper Mata zagrał przed 40 tysiącami fanów. Jak więc widać, Podsiadło pobił rekord i może pochwalić się tytułem najpopularniejszego polskiego artysty, który bez problemu wyprzedaje koncert na największym obiekcie w Polsce.