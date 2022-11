Na Spotify aż 3 mln osób przesłuchało w ciągu miesiąca kompozycji młodego, polskiego twórcy. Muzyk cieszy się sporą popularnością i udało mu się pobić rekord rapera Maty, który we wrześniu 2021 przekroczył liczbę 2 mln słuchaczy. Do kogo należy nowy rekord?

Polski artysta z niesamowitym rekordem na Spotify. Częściej słuchamy jedynie Chopina

Jak podaje cgm.pl, nowy rekord należy do Dawida Podsiadły. Muzyk wydał album "Lata Dwudzieste" oraz stworzył piosenkę "Let You Down" do serialu anime "Cyberpunk:Edgerunners". To wszystko sprawiło, że w przeciągu miesiąca na Spotify przesłuchało go ponad 3 mln osób. W sumie było to trochę do przewidzenia, skoro nowy krążek muzyka w pierwszy weekend po premierze uplasował się na 4. miejscu listy najchętniej słuchanych nowych wydawnictw na całym świecie.

Portal cgm.pl podaje, że za Dawidem uplasowała się sanah, zaś 3. miejsce należy do Maty.

1. Dawid Podsiadło – 3,008 mln

2. sanah – 2,629 mln

3. Mata – 2,184 mln

4. Malik Montana – 2,028 mln

5. Gibbs – 1,937 mln

Natomiast rp.pl napisał, że Podsiadłę pobił jedynie Fryderyk Chopin. Twórczość polskiego kompozytora przesłuchało aż 5,8 milionów osób. Oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt, że kompozytora słuchają użytkownicy Spotify na całym świecie, zaś Podsiadłę głównie Polacy (chociaż singiel "Let You Down" na pewno zainteresował fanów gry "Cyberpunk" nie tylko z Polski).

Na Spotify "Lata Dwudzieste" są wyświetlane w formie multimedialnej playlisty, wzbogaconej o unikatowe wideo, intrygujące tła oraz tekstowe i głosowe komentarze twórcy. Specjalnie dla użytkowników serwisu Dawid przygotował serię krótkich, niepublikowanych wcześniej, historii związanych z brzmieniem i pracą nad nowym albumem, które będą wyświetlane w czasie odtwarzania piosenek. Każdy z utworów otrzymał również inne, ruchome tło, które pozwala wczuć się w niepowtarzalny nastrój "Lat Dwudziestych".