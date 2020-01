Polski festiwal z prestiżowym tytułem Najlepszego Europejskiego Festiwalu 2019

W listopadzie 2019 poznaliśmy kandydatów do nagród European Festival Awards. Wśród nominowanych znalazło się kilka imprez organizowanych w Polsce. Szansę na to wyjątkowe wyróżnienie w kategorii Najlepszy Mały Festiwal miał Tauron Nowa Muzyka Katowice, Najlepszy Nowy Festiwal - Mystic Festival i FEST Festival, Najlepszy Line-up Roku - Open'er Festival, Najlepszy Średni Festiwal - Kraków Live Festival, Mystic Festival, OFF Festival Katowice, Orange Warsaw Festival. O nagrodę za Najlepszy Duży Festiwal walczył z kolei Pol'and'Rock Festival i Open'er Festival.

European Festival Awards 2019: Sukces polskiego festiwalu

Dzięki głosom publiczności oraz międzynarodowego jury, na ceremonii European Festival Awards w holenderskim Groningen triumfował Open'er. Festiwal organizowany w Trójmieście otrzymał nagrodę za Najlepszy Duży Festiwal w Europie. Organizatorzy imprezy pochwalili się wynikami i podziękowali fanom wydarzenia na swoim Facebooku.

Open'er Festival 2020. Kto wystąpi?

Twórcy festiwalu Open'er nie spoczywają na laurach. Przez lata podwyższali poprzeczkę organizacją imprezy i jej atrakcyjnym line-upem. Również w tym roku fani przekroju wielu gatunków muzycznych będzie zadowolonych z gości wydarzenia.

Gwiazdą festiwalu Open'er 2020 będzie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek na świecie, autorka płyty "Lover" z 2019 roku, która była najchętniej kupowanym albumem w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych - Taylor Swift. Na festiwalowej scenie pojawi się także rockowa grupa Foals, świeża polska krew na rynku hiphopowym - schafter, big thief, Michael Kiwanuka, Martin Garrix, FKA twigs, jeden z najpopularniejszych raperów na świecie - Kendrick Lamar, ASAP Rocky czy Twenty One Pilots.

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-5 lipca, a bilety na wydarzenie są nadal dostępne na alterart.pl.

