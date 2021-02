Polski gitarzysta podbił serca Toma Morello i Paula Stanleya coverem Led Zeppelin

Marcin Patrzałek opublikował kilka dni temu nagranie ze swoim akustycznym coverem Led Zeppelin - wideo stało się viralem i dotarło nawet do Toma Morello i Paula Stanleya.

Polski gitarzysta podbija serca rockowych muzyków

Patrzałek zagrał swoją wersję hitu "Kashmir" autorstwa Led Zeppelin na gitarze akustycznej, robiąc nie tylko za Jimmy'ego Page'a, ale także naśladując Johna Bonhama - wystukiwał bowiem charakterystyczny rytm kawałka na swoim instrumencie. Polski gitarzysta zdobył podziw zagranicznych odbiorców, a wśród nich znaleźli się m.in. Tom Morello i Paul Stanley.

Gitarzysta Rage Against The Machine napisał, że "niektórzy ludzie są po prostu naprawdę utalentowani", a potem zażartował, nawiązując do stylówki Patrzałka, pytając się, czy jest "Gitarzystą z Hogwartu":

Gitarzyście Kiss odebrało natomiast mowę - a przynajmniej tak przypuszczamy, ponieważ zebrał się jedynie do napisania "WOW!". Jeżeli to było "Wow" Owena Wilsona, to wyraża ono więcej, niż tysiąc słów.

My natomiast możemy polecić obserwowanie Patrzałka na Instagramie, a także dodać od siebie krótkie "wow" jak Owen Wilson: