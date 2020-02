Polski hotel przywitał grupę Dream Theater w niecodzienny sposób. Gest rozbawił zespół

Grupa Dream Theater zagrała ostatni koncert w Polsce 16 lutego 2020 roku. Grupa wystąpiła w ramach The Distance Over Time Tour - Celebrating 20 years of Scenes From A Memory. Fani z Polski przygotowali dla artystów małą niespodziankę powitalną.

Niecodzienne przywitanie Dream Theater w Polsce

Muzycy zatrzymali się we wrocławskim hotelu Sofitel Wroclaw Old Town niedaleko rynku. Grupa zdziwiła się, kiedy w jednym z hotelowych pokoi czekała na nich powitalna, zabawna kartka od obsługi. Okazało się, że w hotelu pracują fani formacji, którzy chcieli osobiście życzyć im udanego pobytu.

" Drogie Dream Theater, Witamy w Sofitel Wrocław Old Town!

Jesteśmy Waszymi prawdziwymi fanami.

Mamy nadzieję, że Wasz pobyt u nas będzie tak dobry, jak Wasza druga płyta. Najlepsze życzenia. "

Dream Theater okazji 35-lecia swojej działalności przygotował dla swoich fanów specjalny trzygodzinny set, zawierający m.in. wykonanie kultowego albumu "Metropolis pt. 2: Scenes From A Memory” w całości. Jedno z wykonań krążka mogli niedawno usłyszeć także Polacy.

