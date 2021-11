W Toruniu zakończył się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE - jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów. Tegoroczna edycja odbyła się między 13 a 20 listopada w Toruniu. W kategorii poświęconej teledyskom wygrał polski klip, chociaż konkurencja była bardzo silna. Kto zdobył statuetkę w tej kategorii?

Polski teledysk pokonał Adele i Paula McCartneya na festiwalu. Zobaczcie najlepszy klip tego roku [WIDEO]

Do konkursu głównego w kategorii Best Music Video komisja wybrała 20 z ponad 300 teledysków z całego świata, a w finałowej 20-tce pojawili się m.in. Adele, Alicia Keys, Paul McCartney czy Drake. Najlepszy teledysk według jurorów powstał do utwory z solowej płyty Kuby Kawalca z Happysad. Zobaczcie jak prezentuje się klip do singla ''Zdechłam''.

Oglądaj

Za reżyserię teledysku odpowiada Zuza Plisz, a autorem zdjęć jest Kacper Fertacz. Przewodniczącym jury w tym roku był Greg Fraser - autor zdjęć do takich filmów jak "Diuna" czy "Star Wars".

Zuza Plisz tak wypowiedziała się na temat klip do singla ''Zdechłam'":