Posłuchajcie, jak 22-letni wokalista wypadł w rumuńskim talent show. Jurorzy przepuścili go do kolejnego etapu konkursu.

Polski wokalista, Szymon Grzybacz, postanowił spróbować swoich sił w rumuńskiej edycji programu X Factor i nie jest to jego pierwszy występ w tego typu talent show. Mimo bariery językowej, wokalista oczarował jurorów i przeszedł do kolejnego etapu konkursu. Zobaczcie jego występ w rumuńskim programie.

Polski wokalista zachwycił jurorów rumuńskiego X Factora [WIDEO]

Okazuje się, że Szymon Grzybacz wystąpił w 2015 roku w talent show "Must be the music", zaś w 2018 roku pojawił się w ukraińskiej edycji X Factora. Teraz nadszedł czas na zdobycie rumuńskiej publiczności - 22-letni wokalista wykonał utwór "Someday" Johna Legenda i zachwycił jurorów swoją piękną barwą głosu.

Wokalista może pochwalić się trasą koncertową z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej w 2019 roku, zaś rok później ukazał się jego debiutancki singiel "Malinowy". Potem poznaliśmy utwór "Harmonia". Jak ułoży się kariera Szymona? Trzymamy kciuki, by daleko zaszedł w X Factorze i wydał w końcu swój studyjny album.