Wejherowskiej zespół Spirit in the Forest podzielił się kolejnym coverem Depeche Mode. Tym razem zespół nagrał "Stripped", do którego powstał klip z Sylwią Gliwą znaną m.in. z "Na Wspólnej".

Polski zespół nagrał cover "Stripped" Depeche Mode. W klipie zagrała gwiazda "Na Wspólnej" [WIDEO]

Grupa Spirit in the Forest powstała w 2020 r. Jej skład tworzą: wokalista i klawiszowiec Kamil Podbielski, gitarzysta Damian Podbielski, basista Artur Baranowski i perkusista Kordian Sikorski. Kwartet postanowił zająć się nagrywaniem swoich wersji piosenek zespołu Depeche Mode.

Reżyserem klipu do "Stripped" jest Robert Jop. Klip kręcony był w sierpniu na plaży w Lubiatowie. Damian Podbielski tak opowiedział o pomyśle zaproszenia do współpracy znanych aktorek:

Wizja naszych teledysków jest z góry przemyślana. W poprzednim klipie była pani Kasia Figura, która jest symbolem, ikoną seksu lat 80 i 90. Do drugiego teledysku chcieliśmy wziąć aktorkę z nowego pokolenia. Gliwa Sylwia gra m.in. w serialach telewizyjnych oraz dużych produkcjach filmowych i w naszym mniemaniu jest symbolem piękna i namiętności obecnych czasów. Skontaktowaliśmy się z panią Sylwią, która po rozmowie zgodziła się wziąć udział w naszym klipie.

Posłuchajcie, jak brzmi "Stripped" w wersji grupy Spirit in the Forest:

Oglądaj

Damian Podbielski tak wyjaśnił dobór piosenki:

Nagraliśmy cover piosenki Stripped gdyż według nas mówi ona o dążeniu do wolności jednostki, ‘stripped’ czyli rozbierania się aż do naturalnych , pierwotnych emocji które tkwią głęboko w każdym z nas. Dotarcie do tych emocji prowadzi do bycia prawdziwym sobą, do podejmowania naprawdę suwerennych decyzji i nie sugerowania się wpływem otoczenia. Tekst piosenki napisał w 1985 roku Martin L. Gore który w tamtym czasie przebywał w Berlinie i był mocno zainspirowany panującą tam rzeczywistością.

Muzyk wyznał, że zespół chce poprzez swoje covery oddać ducha Depeszów i nie zamierza wykonywać luźnych interpretacji. Zależy im również na tym, aby promować twórczość Depeche Mode wśród osób, które słabo znają ich twórczość.