Polska scena metalowa ma się bardzo dobrze i świadczą o tym dobre płyty oraz wyprzedane koncerty nie tylko w Polsce, ale też za granicą, jak również wyróżnienia w zestawieniach stworzonych przez zagraniczne magazyny i portale. Trzy polskie płyty znalazły się w prestiżowym zestawieniu najlepszych albumów metalowych 2019 roku - magazyn wyróżnił Mgłę oraz dwie Batushki. Okazuje się, że nie są to jedyne polskie zespoły, które w 2019 roku zostały docenione przez zagraniczne media.

Polski zespół w zestawieniu najlepszych metalowych albumów 2019 według Metal Injection

Dziennikarz portalu Metal Injection również postanowił przyjrzeć się metalowym płytom, które ukazały się w 2019 roku. W zestawieniu najlepszych 20 albumów tego roku znalazł się polski akcent. Na 15. pozycji pojawił się krążek Materii "The Rising" i dziennikarz tak uzasadnił to wyróżnienie:

" Polscy metalowcy z Materii są świeżym i godnym uwagi zespołem, który powinien znać każdy. "

Zespół ze Szczecinka wydał płytę "The Rising" 3 września 2019 roku. Posłuchajcie singla promującego to wydawnictwo:

W sumie zespół wydał 3 studyjne albumy - debiutancki "Case of Noise" ukazał się w 2013 roku. 2 lata później pojawił się krążek "We Are Materia".

Zobacz także: Trzy polskie płyty znalazły się w prestiżowym zestawieniu najlepszych albumów metalowych 2019 roku