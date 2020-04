Ponad rok bez żadnych koncertów i festiwali. Ekspert WHO proponuje przygotować się na najgorsze

Dr. Ezekiel "Zeke" Emanuel to specjalny doradca dyrektora generalnego WHO. Ekspert po raz kolejny wypowiedział się na temat muzycznych imprez, które od tygodni nie odbywają się niemal w żadnym kraju na świecie. Ostatnio mężczyzna stwierdził, że masowe zgromadzenia publiczne o charakterze sportowym i muzycznym wrócą do normalności jako ostatnie. Specjalista potwierdza swoją tezę.

Koncerty i festiwale nie wrócą jeszcze przez ponad rok?

Według Emanuela koncerty i festiwale nie wrócą do naszych kalendarzy przez kolejne 18 miesięcy. Naukowcy twierdzą, że do tego typu wydarzeń masowych nie można dopuścić wcześniej, niż ukaże się szczepionka na koronawirusa. Przygotowanie takowej ma zająć jeszcze co najmniej rok.

Emanuel podkreśla w wywiadzie dla Los Angeles Times:

" Jeśli 1% populacji ma COVID-19, a połowa przechodzi chorobę bezobjawowo to oznacza to 250 osób na stadionie mieszczącym 50 tysięcy. Wszyscy dotykają krzeseł, jedzą, rozmawiają, skaczą i krzyczą. Czy istnieją lepsze warunki do rozprzestrzeniania chorób? Ciężko będzie wrócić do normalności w kwestii organizacji koncertów bez szczepionki. "

Specjalista twierdzi, ze ponowne otwarcie gospodarki na świecie przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzeniania wirusa, będzie wymagało wieloetapowego podejścia. Uważa też, że należy utrzymać zakaz organizacji imprez sportowych, koncertów i masowych zgromadzeń. Oczywiście wszystko do czasu, gdy zakończą się dokładne testy, a szczepionka przeciw COVID-19 będzie już dostępna.

Sytuację podobnie skomentował burmistrz Los Angeles, Eric Garcettie. Polityk na pytanie o organizację imprez masowych odpowiedział:

" Duże zgromadzenia takie jak koncerty i wydarzenia sportowe najprawdopodobniej nie będą zatwierdzane jeszcze przez co najmniej rok. "

Dr Anthony Fauci, szef National Institute Of Allergy And Infectious Diseases informuje, że szczepionka na COVID-19 będzie gotowa za około 12-18 miesięcy. Inni eksperci twierdzą, że jej opracowanie może potrwać dłużej.