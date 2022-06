Tego jeszcze nie było! Popowa stacja radiowa puszcza non stop utwór Rage Against The Machine

Co za historia. Do końca nie wiadomo, dlaczego stacja radiowa puszcza cały czas Rage Against The Machine, ale media mają swoją teorię.

Czy gdybyście mogli słuchać przez cały dzień jednego utworu Rage Against The Machine to bylibyście zadowoleni? No cóż, do takiej sytuacji doszło w Kanadzie, gdzie przez cały czas leci utwór "Killing In The Name". Jedna z popowych stacji radiowych puszcza tylko ten kawałek i co ciekawe, nie chce wyjaśnić, dlaczego w ogóle jest tak dzieje.

Popowa stacja radiowa puszcza non stop utwór Rage Against The Machine

Radio Kiss 104,9 z Vancouver, które na co dzień prezentuje raczej neutralne, popowe piosenki, zaczęło puszczać tylko i wyłącznie jeden utwór Rage Against The Machine. Cały czas słychać "Killing In The Name", które od czasu do czasu jest przerywane przez telefony słuchaczy. Niektórzy na antenie proszą, by puścić coś innego niż tylko RATM, inni jednak są zachwyceni, że mogą słuchać "Killing In The Name" bez końca.

Utwór pierwszy raz wybrzmiał tuż po tym, jak prezenterzy Kevin Lim i Sonia Sidhu powiedzieli na antenie o swoim odejściu po 5 latach pracy. Na Facebooku można przeczytać oświadczenie dziennikarzy, którzy wyjaśnili, że polityka radia się zmienia i w związku z czym firma postanowiła z nimi się rozstać. Media spekulują, że puszczanie "Killing In The Name" to środkowy palec wymierzony w firmę przez zwolnionych prezenterów.

Media oczywiście próbowały wyjaśnić, dlaczego radio puszcza ciągle RATM, ale pracownicy stacji nie chcą wyjawić, o co dokładnie chodzi. Ciekawe, jak zakończy się ta pokręcona historia.