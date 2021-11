Stało się! Porcupine Tree ogłosił tytuł pierwszego nowego albumu od 12 lat i udostępnił singiel "Harridan". Co więcej, zespół zapowiedział koncert w Polsce!

Porcupine Tree to jeden z najbardziej nietuzinkowych brytyjskich zespołów rockowych. W skład kapeli wchodzą Steven Wilson, Richard Barbieri i Gavin Harrison. Najnowszy utwór "Harridan" jest idealnym wprowadzeniem do charakterystycznego brzmienia Porcupine Tree.

Singiel "Harridan" zapowiada jedenasty album zespołu, "Closure/Continuation". To pierwsza płyta od wydanej w 2009 "The Incident". Tworzony przez ponad dekadę album "Closure/Continuation" zostanie wydany 24 czerwca 2022 roku. Płyta będzie dostępna w wielu różnych formatach, m. in. CD, Bluray, czy winylu.

Co więcej, Porcupine Tree ogłosił serię koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii na jesień 2022 roku. Są to pierwsze koncerty zespołu od października 2010 roku i prawdopodobnie będą jedynymi występami na żywo wspierającymi najnowsze wydawnictwo. 30 października 2022 zespół wystąpi w katowickim Spodku. Bilety trafią do sprzedaży o 9:00 w piątek 5 listopada.

Tak Porcupine Tree opowiada o nowym wydawnictwie:

"Harridan" i kilka innych nowych piosenek były na celowniku krótko po wydaniu «The Incident». Początkowo żyły na dysku twardym w powoli rosnącym pliku komputerowym oznaczonym PT2012, później przemianowanym na PT2015, PT2018 i tak dalej. Były chwile, kiedy nawet zapomnieliśmy, że tam są, i chwile, kiedy nas poganiały, abyśmy je dokończyli, żeby zobaczyć, dokąd nas zabiorą. Słuchając gotowych kawałków, było jasne, że nie przypominało to żadnej z naszych prac poza zespołem – to połączone DNA ludzi stojących za muzyką oznaczało, że utwory tworzyły coś, co było niezaprzeczalnie i bezbłędnie płytą Porcupine Tree. Już wkrótce usłyszycie całe to DNA przepływające przez "Harridan".

Porcupine Tree powstało z inicjatywy Wilsina w 1987 roku, by mieć przestrzeń na eksperymentalne brzmienia. Projekt Porcupine Tree na tyle się rozwinął, że na początku lat 90. stał się pełnoprawnym zespołem.

Do tej pory ukazało się dziesięć albumów, od „On the Sunday of Life” z 1992 roku do „The Incident” z 2009 roku. Zespół rozpoczął przerwę po swoim największym jak do tej pory występie na żywo w Royal Albert Hall w październiku 2010 roku.