Posłuchaj koncertu Nirvany w małym klubie z 1990 roku

Fani uwielbiają oglądać stare nagrania swoich ulubionych kapel z początków ich działalności, gdy jeszcze muzycy nie byli szczególnie znani i grali w małych klubach dla niewielkiej publiczności. Fani chętnie sięgają po tego typu nagrania szczególnie, gdy kapela już nie koncertuje i pozostaje nam jedynie odkopanie ciekawych nagrań sprzed lat.

Posłuchaj rzadkiego koncertu Nirvany z 1990 roku

Zespół Kurta Cobaina zagrał 2 maja 1990 roku w niewielkim klubie The Milestone w Charlotte w stanie Karolina Północna. Nirvana wówczas wykonała 18 piosenek, włącznie z wczesnymi wersjami "In Bloom” oraz “Love Buzz'”. Tej nocy kapela zagrała również covery The Velvet Underground, Shocking Blue czy The Vaselines. W sieci można znaleźć nagranie z tego koncertu, które niestety od 47 minuty nagrania jest kiepskiej jakości. Mimo tego, warto posłuchać, jak Nirvana brzmiała przed opublikowaniem "Nevermind" - przełomowej płyty w karierze zespołu.

Sprawdźcie setlistę tego koncertu:

Here She Comes Now – (cover The Velvet Underground) Floyd the Barber Love Buzz (cover Shocking Blue) Dive About a Girl Polly Scoff Stay Away Molly’s Lips (cover The Vaselines) School Big Cheese Spank Thru In Bloom Sappy Been a Son Stain Negative Creep Blew

