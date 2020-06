Wszystko zaczęło się w Basildon. To właśnie tam na początku 1980 roku powstał zespół Composition of Sound w składzie Vince Clarke, Martin Gore i Andy Fletcher. Zanim zespół zmienił nazwę na Depeche Mode i wydał swój pierwszy album "Speak and Spell", muzycy nagrali demo mocno zainspirowane surowym brzmieniem Fad Gadget oraz singla OMD "Electricity". Jak brzmiał wtedy zespół?

Tak brzmiał Depeche Mode zanim stał się słynny. Posłuchaj niewydanych demówek z 1980 roku

Poniżej możemy posłuchać 3 utworów - "Ice Machine", "Radio News", który nigdy nie został oficjalnie wydany oraz wczesną wersję utworu "Photographic". Sprawdźcie, jak prezentuje się demo z Vincem Clarkiem na wokalu oraz utwór nagrany z nowo przyjętym do zespołu Davem Gahanem, tuż przed zmianą nazwy grupy na Depeche Mode.

Trudno w to uwierzyć, że tak na początku brzmiał zespół, który teraz wypełnia stadiony i wyprzedaje koncerty. Fenomen Depeche Mode jest ciekawym zjawiskiem w przemyśle muzycznym, bowiem fani tego zespołu stworzyli swego rodzaju subkulturę, która cały czas się rozsrasta. Historię kilku fanów możemy poznać w filmie "Spirits in the Forest", w którym pokazano 6 wielbicieli kapeli oraz kadry z berlińskich koncertów Depeche Mode.

