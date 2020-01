Posłuchaj nowej piosenki Pearl Jam "Dance of the Clairvoyants". Singiel zapowiada płytę "Gigaton"

W końcu możemy posłuchać nowości od Pearl Jam. Utwór "Dance of the Clairvoyants" to pierwszy singiel promujący nowy album "Gigaton". Premiera krążka zaplanowana jest na 27 marca 2020. Za produkcję odpowiadają Josh Evans i Pearl Jam. Wydawnictwo będzie następcą "Lightning Bolt" z 2013 roku.

Pearl Jam udostępnił singiel "Dance of the Clairvoyants" z płyty "Gigaton"

Co nowego zaserwuje nam kapela? Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel od Pearl Jam:

Sprawdźcie również, jakie utwory znajdą się na tej płycie.

Pearl Jam - "Gigaton" Tracklista:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clarivoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Come Then Goes

Retrograde

River Cross

Mike McCready tak wypowiedział się na temat nowej płyty:

" Nagranie tego albumu było długą podróżą. Czasem mroczną, emocjonalną i dezorientującą, ale też bardzo ekscytującą i pełną eksperymentów. Czujemy, że ta droga zaprowadziła nas do muzycznego odkupienia. Współpraca z kolegami z zespołu dała mi wiele miłości, uważności oraz wiedzy, jak ważne są więzi z innymi ludźmi w czasach, w których żyjemy. "

Na okładkę albumu "Gigaton" trafiła fotografia "Ice Waterfall" autorstwa kanadyjskiego reżysera, fotografa i biologa morskiego Paula Nicklena. Zdjęcie wykonano w prowincji Svalbard w Norwegii. Przedstawia topniejącą wodę lodowców znajdujących się na Ziemi Północno-Wschodniej (Nordaustlandet).

Pearl Jam zagra koncert w Polsce w 2020

W 2020 Pearl Jam oficjalnie świętuje 30-lecie działalności.Jedenaście albumów studyjnych, setki występów, oficjalnych wydawnictw koncertowych, legiony oddanych fanów na całym świecie. Zespół wystąpi już niebawem w naszym kraju. Koncert Pearl Jam odbędzie się 13 lipca 2020 roku w krakowskiej Tauron Arenie. W roli gościa specjalnego, na scenie będziemy mogli usłyszeć muzyków z White Reaper.

