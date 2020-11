Jason Newsted nie miał wcale łatwego zadania. Musiał zastąpić tragicznie zmarłego Cliffa Burtona i muzycy Metalliki na początku nieźle dali mu w kość. Mocno cierpieli po stracie przyjaciela, a ich ból odbił się na Newstedzie. Basista grał w kapeli od od 1986 do 2001, kiedy to postanowił odejść tłumacząc swoją decyzję zmęczeniem psychicznym i fizycznym. Tym razem cofniemy się do samego początku Newsteda w Metallice. Jak brzmiał jego pierwszy koncert z thrashmetalową legendą?

Posłuchaj pierwszego koncertu Metalliki z Jasonem Newstedem z 1986 roku

Po latach Jason Newsted wyznał:

" Kiedy znalazłem się w Metallice musiałem przejąć zadania Cliffa, ale też zaznaczyć swoją obecność. Nikt nie mógł być drugim Cliffem Burtonem, on był Jimim Hendrixem basu. "

Jak z taką presją poradził sobie Newsted? Posłuchajcie jego pierwszego koncertu z Metallicą, który odbył się 8 listopada 1986 roku. Zespół wówczas grał przed Metal Church w Reseda w stanie Kalifornia. Kapela wykonała 14 utworów, otwierając koncert piosenką "Battery".

