To prawdziwa gratka dla fanów The Smiths. Jeśli kochacie całym swoim sercem twórczość Johnny'ego Marra i Morrisseya, to zapewne słyszeliście wcześniej fragmenty coveru "I Want a Boy for My Birthday" The Cookies, który został zarejestrowany w 1982. Po latach kawałek pojawił się w całości w sieci.

Posłuchaj pierwszego studyjnego nagrania The Smiths z 1982. Od tego wszystko się zaczęło

Utwór został udostępniony na YouTubie przez Dale Hibbert, technika realizacji dźwięku, który przez krótki czas był basistą The Smiths na początku działalności kapeli. Posłuchajcie, jak brzmi 3-minutowy, surowy kawałek z początków kariery Marra i Morrisseya.

The Smiths wykonał tylko 2 razy ten cover na żywo - pierwszy raz na debiutanckim koncercie 4 października 1982 roku.

Supreme stworzył kolekcję ubrań inspirowaną The Smiths

Chociaż The Smiths nie istnieje od 1987 roku, to jego muzyka nie przestaje inspirować, również świat mody. Latem 2019 marka Supreme pokazała ciuchy nawiązujące do twórczości The Smiths. Nie była to pierwsza tego typu kolaboracja - w 2016 roku zaprezentowano ubrania, na których widniał Morrissey.

