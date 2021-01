Posłuchaj pierwszego w historii wykonania na żywo hitu "Sweet Child O' Mine" przez Guns N' Roses

Grupa Guns N' Roses jest jedną z najpopularniejszych rockowych formacji na świecie. A ich powrót na scenę był nie lada wydarzeniem, które zatrzęsło branżą muzyczną. Dzisiaj kapela bez trudu zapełnia hale i stadiony na całym świecie, jednak początki działalności muzyków sięgają połowy lat 80.

"Sweet Child O' Mine" na żywo po raz pierwszy w historii

Wówczas Gunsi grali swoje pierwsze koncerty i przedstawiali publice, dzisiaj znane na całym świecie, przeboje. Jednym z nich był hit "Sweet Child O' Mine", który ukazał się na debiutanckim albumie grupy "Appetite for Destruction" z 1987 roku. Obecnie jest to jeden z pięciu najczęściej granych utworów na koncertach grupy, a fani nie wyobrażają sobie występu ulubieńców bez tej kompozycji. Jednak pierwszy raz numer usłyszała publiczność zebrana w Whiskey A Go Go w Los Angeles 23 sierpnia 1986 roku.

Nagranie z tego wyjątkowego koncertu trafiło do sieci. Kultową balladę Axl Rose zapowiedział słowami:

Dobra, czas na coś nowego. To nasza najnowsza ballada. Nosi tytuł "Sweet Child O' Mine".

Reszta jest historią.

"Sweet Child O' Mine" to pierwszy singiel Guns N' Roses, który dotarł na szczyt listy Billboard Hot 100 i utrzymał się na nim przez dwa tygodnie we wrześniu 1988 roku. W październiku 2019 roku klip jako pierwszy teledysk z lat 80. w historii przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie.