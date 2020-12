Posłuchajcie "Sad But True" Metalliki po mongolsku! Oto cover The HU

The HU nagrał cover Metalliki

Panowie z The HU postanowili oddać hołd Metallice, nagrywając cover "Sad but True", czyli chyba najcięższego kawałka w historii legendarnego zespołu. Mongołowie nie byliby jednak sobą, gdyby nie przerobili kawałka po swojemu, dodając folkowe instrumenty i tłumacząc tekst na mongolski. Efekt jest piorunująco dobry.

Zresztą posłuchajcie sami:

Oglądaj

Cover Metalliki od The HU został przygotowany na potrzeby kompilacji "The Best of Better Noise Music: 15 Years of Rock", przygotowanej z okazji 15-lecia działania wytwórni Better Noise Music. W ciągu 2021 roku otrzymamy kolejne wersje znanych utworów.

Na temat coveru wypowiedział się wokalista i instrumentalista The HU, Gala. W oficjalnym oświadczeniu (opublikowanym na łamach m.in. Revolver Mag) wyjaśnił decyzję:

Jak miliony osób na całym świecie, Metallica miała na nas ogromny wpływ i nadal inspiruje nas jako muzyków. Podziwiamy ich 40 lat koncertowania i niezwykłą, niestarzejącą się muzykę, którą stworzyli. To ogromny honor, że możemy im pokazać nasz szacunek poprzez nagranie naszej wersji "Sad But True" w naszym języku i naszym stylu.

Dyskografię The HU zamyka wydany w 2019 roku album "The Gereg", który promowały bardzo popularne single "Yuve Yuve Yu", czy "Wolf Totem".