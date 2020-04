Post Malone zagrał ponad godzinny koncert charytatywny z utworami Nirvany [WIDEO]

Post Malone, zgodnie z obietnicą, zagrał w piątek 24 kwietnia domowy koncert charytatywny, podczas którego coverował same utwory Nirvany. Występ był transmitowany za darmo na YouTubie i całe nagranie jest już dostępne na jego oficjalnym kanale.

Post Malone zagrał koncert z coverami Nirvany

Raperowi/wokaliście towarzyszył Travis Barker z blink-182 na perkusji, Nick Mack na gitarze oraz Brian Lee na basie. Każdy z muzyków był w innym pokoju domu Malone'a w Utah. Raper oddał hołd Cobainowi nie tylko muzycznie, ale również wizualnie, zakładając sukienkę. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z całego koncertu Post Malone'a:

Cały koncert trwał około 75 minut i zawierał nie tylko największe przeboje grupy, ale także mniej znane kompozycje pokroju "Francis Farmer Will Have Her Revenge on Seattle":

Francis Farmer Will Have Her Revenge on Seattle Drain You Come As You Are Lounge Act School Heart-Shaped Box Something in the Way About a Girl Stay Away Lithium Breed On a Plain Very Ape Territorial Pissings In Bloom

Sam występ był charytatywny, a zyski z występu zostały przekazane fundacji COVID-19 Solidarity Response Narodów Zjednoczonych. Koncert bardzo podobał się Kristowi Novoselicowi, basiście Nirvany: