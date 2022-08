The Offspring obecnie koncertuje promując swój album "Let The Bad Times Roll" z 2021. Niestety podczas podróży na kolejny koncert doszło do wypadku - bagaż muzyków się spalił, ale całe szczęście nikt nie został ranny. Co dokładnie wydarzyło się na trasie?

Poważny wypadek The Offspring. Zespół stracił cały dobytek w płomieniach [WIDEO]

Do wypadku doszło w Kanadzie, gdy zespół The Offspring jechał na kolejny swój koncert. Kapela podzieliła się nagraniem palącego się na drodze samochodu i wyjaśniła, że doszło do poważnego wypadku. Z pojazdu, który jechał przed nimi odpadła jakaś część i wpadła pod ich samochód, który w pewnym momencie zaczął się palić.

Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale w aucie znajdowały się rzeczy muzyków - dokumenty, laptopy. Niestety cały dobytek artystów się spalił. Mimo tego trasa koncertowa The Offspring będzie przebiegać bez przeszkód.

Legendy punkowej sceny z południowej Kalifornii, The Offspring, mają na koncie ponad 40 mln egzemplarzy sprzedanych albumów, niezliczoną liczbę nagród oraz koncertów. Ich muzyka miała olbrzymi wpływ na kilka pokoleń i była wielokrotnie wykorzystywana w filmach, serialach i grach komputerowych.

Pracując nad nowym album "Let The Bad Times Roll" The Offspring po raz trzeci połączył siły z legendarnym producentem Bobem Rockiem. Materiał powstawał w kilku miejscach, m.in. w należącym do zespołu studiu w Huntington Beach w Kalifornii.