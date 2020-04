Powrót festiwali i koncertów jest niemożliwy? Powstał protest i petycja do rządu, możecie ją podpisać!

10 marca 2020 roku agencje koncertowe, artyści, ekipa techniczna, menedżerowie, kluby i bileterie zapamiętają na długo. Tego dnia premier Morawiecki ogłosił, zakaz imprez masowych do odwołania. Ustawowo impreza masowa to każde wydarzenie odbywające się w hali, w którym uczestniczy co najmniej 500 osób oraz wszystkie wydarzenia dla co najmniej 1000 osób, które są organizowane w plenerze. Jednak w ramach postępowania pandemii koronawirusa, rząd jeszcze bardziej zaostrzył restrykcje. Od miesiąca w Polsce nie odbywają się koncerty ani festiwale i długo się to jeszcze nie zmieni.

17 kwietnia rząd ogłosił plany odnośnie nowej rzeczywistości gospodarczej, w jakiej przyszło nam żyć w dobie koronawirusa. Władze przedstawiły 4 etapy odmrażania gospodarki w Polsce. Pierwszy z nich wejdzie w życie już jutro (20 kwietnia). Niestety w przemówieniach oraz nowych rozporządzeniach zabrakło informacji na temat dalszego funkcjonowania klubów, festiwali czy organizowania imprez muzycznych.

Rząd umieścił w planach teatry, kina, muzea, galerie sztuki oraz biblioteki. Jednak ogromna gałąź kultury, jaką niewątpliwie jest branża muzyczna i koncertowa, została całkowicie pominięta. Właściciele klubów i organizatorzy imprez muzycznych nie tyle nie dostali propozycji pomocy od państwa, ale nadal nie posiadają żadnej informacji na temat daty powrotu imprez do naszych kalendarzy. W innych europejskich krajach udało się podać konkretną datę. Już dziś wiemy, że w Niemczech nie odbędzie się żaden koncert aż do 31 sierpnia. Francuzi nie zorganizują imprez masowych do połowy lipca. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za tamtejsze koncerty mogą zacząć przygotowywać nowe plany imprezowe. Jednak daty nie tylko są konkretne, ale i odnoszą się do WSZYSTKICH sektorów rozrywki. W naszym kraju restrykcje będą poluzowane między innymi dla branży sportowej.

Powrót koncertów niemożliwy? Jest protest i petycja

W Polsce muzyka i przemysł koncertowy zostały potraktowane jako "gorsze" i mniej znaczące dla budżetu państwa niż chociażby usługi świadczone w salonach masażu, na solariach, siłowniach czy w klubach fitness. Rząd tłumaczy przedłużenie zakazu muzycznych imprez do odwołania faktem, że na takowych koronawirus łatwo się rozprzestrzenia ze względu na liczbę uczestników i charakter zabawy. Jednak kluby, agencje koncertowe i wszystkie podmioty związane z koncertami nie apelują o natychmiastowy powrót do rzeczywistości "sprzed COVID-19", a jedynie liczą, że również zostaną potraktowane poważnie i otrzymają plan i pomoc od państwa podobnie jak przedstawiciele innych branż.

Przez ostatnie lata rynek koncertowy w Polsce rozkwitł. Na festiwale muzyczne w naszym kraju przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko Europy, ale i świata. Nasza oferta imprezowa coraz mniej różni się od tej na Zachodzie, a nawet największe wydarzenia wyprzedają się do ostatniego biletu, co zapewnia zatrudnienie tysiącom pracowników. Festiwale takie jak Open'er, Pol'and'Rock, Kraków Live Festival, Mystic, Orange Warsaw, Tauron Nowa Muzyka Katowice, FEST Festival czy OFF Festival zostały nominowane do prestiżowej nagrody European Festival Awards. W 2019 roku statuetkę Najlepszego Dużego Festiwalu w Europie otrzymał Open'er organizowany w Trójmieście. Imprezy muzyczne w Polsce to już nie tylko miejsca, gdzie chętnie spędzamy wolny czas, ale też te, na których wydajemy spore pieniądze, planujemy na ich podstawie urlopy czy wycieczki.

W związku z zaistniałą sytuacją osoby związane z muzycznym światem zorganizowały protest oraz petycję, którą kierują do rządu. Dokument w sprawie rządowego wsparcia branży kulturalno-rozrywkowej #razemtańczymyrazemwalczymy możecie podpisać TUTAJ. Twórcy petycji chcą zebrać co najmniej 20 tysięcy głosów poparcia. Akcja ma na celu podkreślenie wagi branży rozrywkowej w życiu Polaków zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym i ekonomicznym oraz uzyskanie stosownej pomocy ze strony władz państwa dla osób, które zajmują się muzycznymi biznesami.