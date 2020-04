Powstał #BiletWsparcia dla inicjatyw kulturalnych. Polskie firmy wspierają walkę z kryzysem z powodu koronawirusa

Going. oraz Empik Bilety wspólnie rozpoczęły akcję fundraisingową mającą na celu wsparcie branży eventowej. W akcji #BiletWsparcia biorą już udział m.in. kluby warszawskie, takie jak Niebo czy Iskra oraz białostockie FOMO, katowickie P23, krakowskie Zet Pe Te. Dodatkowo, agencje bookingowe i inne organizacje np. Distorted Agency, World Wide Warsaw, Sold Out czy zespół Nagrobki.

Polskie firmy wspierają walkę artystów z kryzysem z powodu koronawirusa

Zebrane środki popłyną do agencji koncertowych, organizatorów, artystów, bookerów, klubów i domów kultury, DJ-ów i wszystkich innych, którzy do tej pory dokładali starań, by Polacy mogli aktywnie uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Trwająca kwarantanna sprawia jednak, że wszyscy twórcy, organizatorzy i działacze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Wielu z nich toczy obecnie walkę o przetrwanie. Największe wyzwania stanowią bieżące opłaty oraz wynagrodzenia dla pracowników, którzy tworzą wszystkie niezwykłe miejsca. Agencje bookingowe muszą natomiast mierzyć się dodatkowo z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych kontraktów. Wspierają też współpracujących z nimi artystów.

Aby włączyć się w akcję, wystarczy wejść na stronę www.goingapp.pl/biletwsparcia i wybrać inicjatywę, którą chce się wesprzeć. Wartość symbolicznej cegiełki zaczyna się od 10 zł, a wszystkie zebrane pieniądze trafiają bezpośrednio do wybranego miejsca lub projektu. #BiletWsparcia to nie tylko cegiełka zapewniająca bieżącą pomoc. W przyszłości będzie uprawniał do różnych benefitów, np. zniżek oraz voucherów na barze.

Do akcji może zgłosić się każdy organizator wydarzeń, którego dotknęła obecna sytuacja. Już teraz biorą w niej udział takie kluby jak warszawskie Niebo, Jasna 1, SPATIF i Mózg, białostockie FOMO czy krakowskie Zet Pe Te, a także agencje bookingowe, np. Winiary Bookings, Big Idea oraz Distorted Animals Booking.

Going. dysponuje niezbędnym zapleczem technologicznym, aby na bieżąco przekazywać środki konkretnym miejscom, inicjatywom i agencjom. #BiletWsparcia kupuje się tak, jak tradycyjne cyfrowe bilety na wydarzenia. Bileteria nie pobiera wynagrodzenia za obsługę akcji. Organizatorzy zostaną obciążeni jedynie zewnętrznymi kosztami operacyjnymi transakcji w wysokości 10 gr od każdego biletu.