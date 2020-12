Powstał dokument o największych przebojach Metalliki "The Story of the Songs"

"Metallica: The Story of the Songs" to dokument o największych przebojach zespołu. Twórcy wybrali trzy utwory, według nich, przełomowe w karierze grupy.

Niedawno powstał kolejny dokument o jednym z najpopularniejszych i najważniejszych zespołów w historii metalu. "Metallica: The Story of the Songs" opowiada o największych przebojach, jakie nagrała grupa.

Metallica ma na koncie niemal 40 lat kariery, tysiące koncertów oraz sporo nieśmiertelnych hitów. Z ich obszernej dyskografii bardzo trudno wybrać utwory, które były najistotniejsze dla działalności metalowców. Jednak taką próbę podjęli twórcy najnowszego dokumentu o ekipie Ulricha i Hetfielda.

"Metallica: The Story of the Songs" - dokument o przebojach zespołu

"Metallica: The Story of the Songs" opowiada o powstawaniu "One", "Enter Sandman" oraz "St. Anger". Te trzy utwory, według twórców filmu, pomogły zmienić zespół z pionierów undergroundowego thrash metalu w niekwestionowane gwiazdy muzyki rozrywkowej.

"One" to pierwszy utwór Metalliki, który doczekał się klipu. Zespół pojawił się wówczas w muzycznych telewizjach, gdzie otrzymał sporą promocję. "Enter Santman" przyniósł grupie globalny sukces komercyjny oraz poszerzył jeszcze bardziej grono ich odbiorców. W filmie zobaczymy wypowiedzi między innymi Wayne'a Ishama, który opowiedział o procesie powstawania koszmarnego teledysku do kultowej kompozycji z "Black Album".

"Metallica: The Story of the Songs" . Zwiastun dokumentu

W zestawieniu pojawił się również "St. Anger". Tytułowa kompozycja z płyty, która jest jedną z najmniej lubianych w dorobku Metalliki, nie trafiła do filmu przypadkowo. Twórcy dokumentu podkreślają, że album powstawał w najbardziej krytycznym w historii zespołu momencie. "St. Anger" pokazuje, że zespół nie boi się ryzyka i zdecydował się na wydanie surowego, bardzo eksperymentalnego materiału, który powstał z ogromnym trudem. Czasy Metalliki stojącej na krawędzi upadku wspomina w dokumencie między innymi ich inżynier dźwięku Mike Gilles.

Dokument został po raz pierwszy został wyemitowany 6 grudnia na Reelz Channel. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu: