Powstał film o wokaliście SOAD. Zobacz zwiastun dokumentu "Truth To Power"

Serj Tankian z System of a Down doczekał się filmu dokumentalnego o swoim życiu i karierze. Premiera "Truth To Power" już wkrótce.

Głosu Serja Tankiana chcą słuchać miliony fanów na całym świecie. System of a Down bez trudu wypełnia stadiony, ma na koncie Grammy i ogromną liczbę sprzedanych płyt. Wkrótce światło dzienne ujrzy dokument na temat frontmana jednej z najpopularniejszych kapel metalowych powstałych w latach 90.

Powstał dokument o Serju Tankianie z SOAD

Twórcą filmu jest Garin Hovannisian - wieloktrotnie nagradzany reżyser, scenarzysta i producent, któremu udało się dotrzeć do archiwalnych materiałów Serja, a także nagrać jego aktualne i niezwykle osobiste wypowiedzi. Wśród mocnych punktów produkcji znajdzie się między innymi wpływ Serja na masowe pokojowe protesty w jego rodzinnej Armenii.

W "Truth To Power" zobaczymy także innych członków System of a Down - Johna Dolmayana i Shavo Odadjiana, a także menadżera kapeli, producenta muzycznego Ricka Rubina i artystę znanego z Rage Against The Machine - Toma Morello. Produkcją filmu zajął się między innymi nominowany do Oscara Joe Berlinger, który odpowiada także za popularny dokument o Metallice - "Some Kind Of Monster", Ryan Kroft - zdobywca Emmy za "The T World" oraz Michael Rapino, który miał swój wkład w "Narodzinach Gwiazdy".

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Dokument "Truth To Power" o Serju Tankianie. Kiedy premiera?

W dokumencie usłyszymy nie tylko hity System of a Down, ale też oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Serja. Film będzie trwał 79 minut.

Jak podaje "Rolling Stone" premierę filmu zaplanowano na 19 lutego 2021 roku. Wydawcą materiału jest Oscilloscope Laboratories.