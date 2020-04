Cały świat mówi obecnie o dwóch rzeczach - pandemii koronawirusa i serialu dokumentalnym platformy Netflix "Król tygrysów", który w głównej mierze opowiada o niezwykle barwnym właścicielu prywatnego zoo - Joe Exoticu. Mężczyzna parał się wielu zajęć. Kandydował na prezydenta USA, a potem na gubernatora Oklahomy, był iluzjonistą, osobowością internetową i telewizyjną, a także muzykiem. Popularność "Króla tygrysów", sprawiła, że jeden z jego kawałków doczekał się coveru.

Joe Exotic - "Here Kitty Kitty" w metalcore'owej aranżacji

Exotic, a właściwie Joseph Allen Maldonado-Passage to prawdziwy człowiek renesansu. W każdej działalności przyświecał mu jednak jeden cel - wielkie koty. Nowy hit Netfliksa ukazuje jego nietuzinkowe życie i wieloletni konflikt, który toczył z Carole Baskin - aktywistką działającą na rzecz zwierząt, założycielką organizacji Big Cat Rescue. Joe Exotic miał więc obsesję na punkcie tygrysów i kobiety, która chciała mu je odebrać za rzekome złe traktowanie.

Nie powinno więc nikogo dziwić, że wielkie koty były tematem wielu jego piosenek. Jaki gatunek reprezentował? Sam nazywa siebie wieśniakiem z plerezą, więc nie trudno się domyślić, że był aspirującym piosenkarzem country (chociaż w rzeczywistości wszystkie piosenki śpiewał Danny Clinton). W 2014 roku Exotic wydał nawet płytę "I Saw a Tiger", która okraszona była tandetnymi teledyskami. Rok później powstał utwór "Here Kitty Kitty", w którym Exotic zadedykował Baskin - jego zdaniem wcieleniu wszelkiego zła we wszechświecie. To właśnie tę piosenkę na warsztat wzięła grupa Everyone Dies in Utah, która przygotowała jaj metalcore'ową wersję. Jak się prezentuje?

Dla porównania zamieszczamy też oryginał z teledyskiem współreżyserowanym przez Exotica.

Która wersja "Here Kitty Kitty" jest lepsza?

Exotic wierzy, że Carole Baskin zamordowała swojego męża - milionera Dona Lewisa, który w 1997 roku zaginął w tajemniczych okolicznościach. Kilka lat później uznano go prawnie za zmarłego. Podejrzenia padły na jego żonę, która przejęła większość spadku, ale nie postawiono jej nigdy żadnych zarzutów. Dzięki majątkowi Lewisa Baskin mogła prowadzić swoją organizację, nie martwiąc się o finanse. Popularna teoria głosi, że nigdy nie znaleziono ciała Lewisa, ponieważ żona zabiła go, a zwłoki zmieliła w maszynce do mięsa. Tak oprawione pozostałości po mężu dała swoim lwom i tygrysom w formie pokarmu. To właśnie o tych podejrzeniach traktuje piosenka "Here Kitty Kitty". Z tego powodu w teledysku pojawia się kobieta łudząco podobna do Baskin, która karmi mięsem wielkie koty, zaśmiewając się wniebogłosy.

2 kwietnia 2019 roku 57-letni Joe Exotic został skazany za usiłowanie zabójstwa Baskin i znęcania się nad dzikimi zwierzętami na 22 lata pozbawienia wolności. Jak do tego doszło? Obejrzyjcie "Króla tygrysów", a poznacie tę niesamowitą historię, której scenarzystą było samo życie.

