Powstał metalowy cover piosenki z filmu o Bondzie. Jak brzmi nowa wersja "No Time To Die"?

Stworzenie tytułowej piosenki do kolejnej części filmu o przygodach Agenta 007 przypadło Billie Eilish i jej bratu Finneasowi O'Connelowi. Muzycy zaprezentowali utwór "No Time To Die" 13 lutego 2020 roku, a fani Bonda (i nie tylko) z miejsca pokochali kompozycję. Eilish to najmłodsza artystka, która odpowiada za piosenkę do kultowej serii filmów.

Metalowy cover "No Time To Die" z filmu o Bondzie

Utwór w kilka godzin od premiery stał się hitem. W sieci zaczęły pojawiać się covery i interpretacje kompozycji innych artystów. Wśród nich znaleźli się także śmiałkowie, którzy przerobili "No Time To Die" na metalowy styl.

Za jedną z ciężkich wersji ballady odpowiada In Virtue. Muzycy wykonali cover, stylizując numer na progresywny metal. Ich interpretacji możecie posłuchać poniżej:

Z kolei YouTuberka Violet Orlandi, zaśpiewała "No Time To Die" w klimacie Evanescence.

"No Time To Die". Kiedy premiera?

"Bond 25" miał trafić do kin wraz z początkiem kwietnia 2020 roku. Niestety w związku z zagrożeniem epidemiologicznym data premiery została przesunięta. Film pojawi się w kinach w Wielkiej Brytanii 12 listopada 2020, a w USA 13 dni później. Data polskiej premiery najprawdopodobniej wypadnie tego samego dnia co na Wyspach.

