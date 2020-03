Powstała nowa wersja hitu Queen. Od teraz możecie nucić "Coronavirus Rhapsody"

Niemal w każdym kraju, do którego dotarł już koronawirus obowiązuje kwarantanna. Władze apelują do obywateli, aby zostali w domu i nie ułatwiali wirusowi rozprzestrzeniania poprzez wzajemne kontakty. Zamyka się szkoły, puby, restauracje, wzmożono kontrole na granicach i ograniczono przepływ ludzi między krajami. Wszystko po to, żeby jak najszybciej pokonać pandemię.

Osoby, które zostają w domu prześcigają się w pomysłach, jak spędzić ten czas. Włosi wychodzą na balkony i śpiewają lokalne hity, a nawet metalowe szlagiery. Z kolei pewien 17-latek stworzył stronę internetową, która z naszej ulubionej piosenki generuje instrukcję do mycia rąk. Po wpisaniu wykonawcy i tytułu utworu, algorytm tworzy dla nas obrazek z podzielonym i umieszczonym pod kolejnymi etapami mycia tekstem. Okazało się, że wśród najczęściej wpisywanych tytułów znalazł się hit Queen "Bohemian Rhapsody".

Chwilę później na Twitterze pojawiły się liczne wpisy komika Dana Jaya Beina. Mężczyzna postanowił napisać nowy tekst do przeboju Freddiego Mercury'ego i dostosować go do aktualnych wydarzeń. Żartowniś stworzył "Coronavirus Rhapsody", którego fragmenty znajdziecie poniżej:

"

Is this a sore throat?

Is this just allergies?

Caught in a lockdown

No escape from reality

Don't touch your eyes

Just hand sanitize quickly

I'm just a poor boy, no job security

Because of easy spread, even though

washed your hands, laying low

I look out the window, the curve doesn't look flatter to me, to me

Mama, just killed a man

I didn't stay inside in bed

I walked by him, now he's dead

Mama, life was so much fun

but now I've caught this unforgiving plague

Mama, ooooooh

Didn't mean to make them die

If I;m not back to work this time tommorrow

Carry on, carry on as if people didn't matter

Late, my time has come

Sends shivers down my spine

Body's aching all the time

Goodbye everybody, I've got the flu

Gotta leave you all behind and face the truth

Mama, oooooh

I don't wanna die

I sometimse wish I never went out at all

I see a little silhouette of a man

What a douche, what a douche

Did he even wash his hands though

security is tightening

Very very frightening me

Gotta lay low (gotta lay low)

Gotta lay low (gotta lay low)

Gotta lay low masturbate

Masturbate

I'm just a poor boy, facing morality

He's just a poor boy facing morality

Spare him his life from this monstrosity

Touch your face, wash your hands, will you wash your hands?

Bismillah no we will not wash our hands (wash your hands!)

Bismillah no we will not wash our hands (wash your hands!)

Bismillah no we will not wash our hands (wash your hands!)

Wash your hands! (never, never, never wash your hans oh oh oh oh oh oh oh)

No no no no no

Oh mama mia, mia (mama mia wash your hands!)

COVID-19 has a sickness put aside form me, for me

So you think you can stop me and just shake my hand?

So you thinjk we can hang out and not break our plans?

Oh baby, can't do this with me, baby

Just gotta stay home, just gotta stay home with my fever

ooooh

Curving can get flatter

Anyone can see

Curving get flatter

Curving can get flatter, you'll see

Just look oot your windows..

Flaten the curve "