Powstała toaleta w kształcie... Larsa Ulricha. Zobaczcie tę abominację [FOTO]

Metallica - fan zrobił kibelek w kształcie Larsa Ulricha

Pewien fan metalu o ksywie Prince Midnight kilka miesięcy temu pojawił się w nagłówkach, kiedy zdradził światu, że zrobił gitarę z kości swojego wujka. Teraz powraca z niecodziennymi rockowymi artefaktami - stworzył toaletę w kształcie Larsa Ulricha. W pełni funkcjonujący kibelek w kształcie i z twarzą Larsa Ulricha.

O swoim dziele Prince Midnight napisał tylko tyle:

Toaleta Larsa. Zainstalowana i w pełni działająca. Już 3 grudnia będzie oddana do publicznego użytku w heavymetalowej mekce - mowa o The Brass Mug. Będzie częścią wystawy sztuki.

Poniżej możecie zobaczyć to dzieło:

Impreza, o której wspomina Prince Midnight odbywa się w Tampie na Florydzie - przez wiele osób to miasto jest uznawane za miejsce narodzin/stolicę death metalu.

Jeśli chodzi natomiast o samego bohatera tej opowieści, to Lars Ulrich nie chce dawać złudnych nadziei fanom Metalliki - chociaż Kirk Hammett zapowiadał jakiś czas temu, że panowie mają mnóstwo materiału, to perkusista grupy zapowiedział jasno, że jest jeszcze "dużo za wcześnie", by mówić o nowym krążku. Szkoda.