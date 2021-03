Jeff Buckley to jeden z symboli muzycznych lat 90. Był synem słynnego piosenkarza folk Tima Buckleya i nagrał tylko jeden album, fenomenalny „Grace” z 1994. Dzięki niebywałej charyzmie i emocjonalnym wykonaniu swoich utworów i coverów na zawsze zapisał się w historii rocka. Zasłynął przede wszystkim świetną wersją piosenki Leonarda Cohena, „Hallelujah”. Niestety Jeff Buckley zmarł w wieku 31 lat prawdopodobnie w wyniku utonięcia. Teraz będziemy mogli poznać lepiej artystę dzięki oficjalnej, filmowej biografii.

Powstanie film biograficzny o Jeffie Buckleyu. Tragicznie zmarły muzyk wydał tylko jeden album

Jesienią 2021 ruszą nagrania filmu o życiu Jeffa Buckleya. Obraz wyreżyseruje Orian Williams, zaś za scenariusz odpowiada Dionne Jones. Film będzie bazował na książce "Jeff Buckley: His Own Voice", która została wydana w 2019 roku i zawierała prywatne zapiski oraz teksty piosenek wokalisty.

Oglądaj

Biografia będzie oficjalna, bo w produkcję zaangażuje się rodzina muzyka oraz zarządcy majątku, zatem w filmie usłyszymy oryginalne nagrania Buckleya. Wiadomo też, kto zagrał główną rolę. W Jeffa Buckleya wcieli się Reeve Carney. Aktor dotychczas zagrał m.in. w filmie "Burza" obok Helen Mirren, serialu "Dom grozy" oraz śpiewał na Broadwayu w musicalu "Spider-Man: Turn Off the Dark", gdzie wcielił się w główną rolę.

Nie jest to pierwsza biografia poświęcona muzykowi. Jeszcze w 2012 roku powstał film "Greetings From Tim Buckley" z Pennem Badgleyem z serialu "Plotkara" w roli głównej. Obraz powstał bez zgody zarządców majątku muzyka, przez co w filmie zabrakło piosenek Buckleya. Produkcja skupiła się na przygotowaniach wokalisty do koncertu poświęconego jego zmarłemu ojcu, który odszedł w wieku 28 lat w wyniku przedawkowania. To właśnie ten koncert był ważnym momentem w karierze Buckleya, który został zauważony przez szerszą publiczność.