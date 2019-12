Powstanie film biograficzny o Slashu? Muzyk rozwiał wątpliwości

Sukces filmu biograficznego o liderze grupy Queen - Freddiem Mercurym rozpoczął modę na tego typu muzyczne produkcje. "Bohemian Rhapsody" został wyróżniony Oscarami, co zachęciło twórców do szukania kolejnych kolorowych ptaków w świecie rocka, których historia idealnie nadaje się do zekranizowania. Nic dziwnego, że kolejnym strzałem był Elton John i produkcja "Rocketman", która może nie dorównała zainteresowaniem biografii lidera Queen, jednak również została ciepło przyjęta przez fanów muzyka i krytyków.

Powstanie film biograficzny o Slashu?

Slash to jeden z najpopularniejszych gitarzystów na świecie. Zarówno jego kariera w Guns N' Roses jak i życie prywatne czy działalność solowa również mogłaby przynieść kinowy sukces. Nic więc dziwnego, że w jednym z ostatnich wywiadów, muzyk został zapytany o to, czy chciałby, aby nakręcono o nim film.

Odpowiedź gitarzysty może zaskoczyć i zasmucić wielu jego fanów. Slash uznał, że nie wyobraża sobie nikogo, kto mógłby go zagrać.

" Nigdy nie myślałem o takim filmie. Bardzo wątpię, że kiedykolwiek powstanie. Czuje się nieswojo, gdy myślę, że jakiś aktor będzie udawał moją grę. Interesuje mnie za to obejrzenie "Bohemian Rhapsody" o Queen oraz film "The Dirt" o Motley Crue. "

Guns N' Roses w Polsce w 2020 roku

Slash jest w Polsce częstym gościem. Muzyk przyjeżdża do naszego kraju regularnie ze swoim solowym materiałem, jednak w 2020 roku powróci również jako część legendarnej grupy Guns N' Roses. Zespół zagra koncert 17 czerwca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety na wydarzenie są dostępne do nabycia na stronach www.LiveNation.pl i www.Ticketmaster.pl.

