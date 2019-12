Poznaliśmy 50 najlepszych utworów rockowych minionej dekady. Wśród nich hity Foo Fighters i Linkin Park

Amerykański tygodnik Billboard to jeden z najważniejszych magazynów opiniotwórczych poświęconych przemysłowi muzycznemu na świecie. Pismo prowadzi od lat szereg list przebojów, a trafienie na każdą z nich oznacza dla artystów duży komercyjny sukces. Tygodnik zamieścił na swojej stronie internetowej podsumowanie ostatnich 10 lat w muzyce rockowej.

50 najlepszych utworów rockowych minionej dekady

Na podstawie danych zbieranych regualarnie przez minione 10 lat, Billboard opublikował listę 50 najlepszych utworów rockowych minionej dekady. Okazało się, że grupa Imagine Dragons nie miała sobie równych w tworzeniu hitów na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zespół ma na koncie najwięcej pozycji w zestawieniu - w tym aż 3 pierwsze miejsca. Najlepszymi utworami rockowymi dekady okazały się "Believer", "Thunder" i "Radioactive".

Na tle rywali nieźle wypada także formacja twenty one pilots. Muzycy zajeli 6. pozycję z utowrem "Heathens" , 9. z "Ride" i zamknęli pierwszą dziesiątkę kompozycją "Stressed Out". Tuż za podium wylądowali artyści z Panic! At The Disco i ich utwór "High Hopes".

Lista jest dowodem na to, że słuchacze muzyki rockowej wybierają coraz częściej nowe, młode kapele z nowoczesnym i świeżym podejściem do grania muzyki gitarowej. Wśród starszych reprezentantów gatunku znajdziemy w zestawieniu kilka utworów Foo Fighters. Co ciekawe, przedostatnią pozycję zajął cover "The Sound Of Silence" w wykonaniu Disturbed, który w styczniu 2019 roku stał się dla Polski szczególnie symboliczny.

Lista najlepszych rockowych utworów ostatniej dekady:

Believer - Imagine Dragons Thunder - Imagine Dragons Radioactive - Imagine Dragons High Hopes - Panic! At The Disco Ho Hey - The Lumineers Heathens - twenty one pilots Shut Up And Dance - WALK THE MOON Feel It Still - Portugal. The Man Ride - twenty one pilots Stressed Out - twenty one pilots Pompeii - Bastille Take Me To Church - Hozier Natural- Imagine Dragons Sail - AWOLNATION Royals - Lorde Rope - Foo Fighters Centuries - Fall Out Boy Tighten Up - The Black Keys Walk - Foo Fighters It's Time - Imagine Dragons Whatever It Takes - Imagine Dragons Savior - Rise Against Demons - Imagine Dragons Say You'll Haunt Me - Stone Sour Unsteady- X Ambassadors Broken - lovelytheband Ex's & Oh's - Elle King Some Nights - fun. Lay Me Down - The Dirty Heads Featuring Rome Uprising - Muse Team - Lorde Let Her Go - Passenger Renegades - X Ambassadors Riptide - Vance Joy Lonely Boy - The Black Keys Ain't It Fun - Paramore A Sky Full Of Stars - Coldplay Little Talks - Of Monsters And Men Best Day Of My Life - American Authors Animal - Neon Trees Pumped Up Kicks - Foster The People Sucker For Pain - Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons With Logic & Ty Dolla $ign Feat. X Ambassadors The Sound Of Winter - Bush Uma Thurman - Fall Out Boy Little Lion Man - Mumford & Sons Hey Look Ma, I Made It - Panic! At The Disco Safe And Sound - Capital Cities Waiting For The End - Linkin Park The Sound Of Silence - Disturbed Ophelia - The Lumineers

